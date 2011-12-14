香港跃升世界金融稳定指数榜首

路透苏黎世12月13日电---世界经济论坛(WEF)周二公布的报告显示，香港在其金融稳定指数中赶超美英两国，首次跃居榜首。

美国整体得分与去年持平，但排名滑落至第二位。

WEF在《金融发展报告》中称，因在证券化和首次公开招股(IPO)两方面的得分较低，英国排名降至第三位。

该报告分析各地区包括银行和其他金融服务机构的效率和规模在内的金融发展，营商环境、金融稳定、财务披露程度以及市场自由化水平。

香港利用美国和欧洲强化对金融业的监管，及其邻近中国大陆吸引更多金融服务机构入驻等有利因素，排名从去年的第四位一跃而起。

WEF美国首席运营官斯坦伯格(Kevin Steinberg)表示："香港跃居首位可谓是个重要的里程碑，这也是英美两国首次未能荣膺该报告榜首。"

"西方金融中心正在集中精力应对短期挑战，该报告向他们敲响了警钟，即他们长期以来的领导地位或许岌岌可危。"他说道。

新加坡位居第四，随後分别是澳大利亚、加拿大、荷兰和日本。尼日利亚垫底。

中国则比去年上升三个名次，位列第19位，欧洲国家债务危机缠身，排名下滑，其中德国下跌一位至第14名。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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