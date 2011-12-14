香港跃升世界金融稳定指数榜首

世界经济论坛(WEF)周二公布的报告显示，香港在其金融稳定指数中赶超美英两国，首次跃居榜首。美国整体分数与去年持平，但排名滑落至第二位。WEF在《金融发展报告》中称，因在证券化和首次公开招股(IPO)两方面的得分相对较低，英国的排名降至第三位。路透