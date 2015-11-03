研究称瑞士、香港和美国的财务透明度全球最差

汤森路透基金会多伦多11月2日 （记者 Chris Arsenault） - 据税收正义网（TJN）周一发布的研究，在打击允许富人逃税或者隐藏金钱的财务秘密方面，瑞士、香港和美国的记录全球最差。

TJN一年发布两次的财务保密指数（financial secrecy index）显示，因政府就公众对不平等和逃税的愤怒作出应对，近年来大多数国家的财务秘密得分有所改善，但美国和德国的记录恶化。

TJN称，全球排名第八差的德国对“财务透明度构成的威胁日渐增加”。

TJN表示，美国的表现逊于开曼群岛、卢森堡或者阿联酋。这些地方也位列全球十个记录最差的地方。

TJN指出，有多达32万亿美元的私人财富被藏于避税天堂，未纳税或者几乎未纳税。

TJN称，每年跨境流动的非法资金估计超一万亿美元。

TJN称，1970年起因富有的精英阶层向外转移资金，仅非洲一地就因资本外逃流失了逾一万亿美元。（完）