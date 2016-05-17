《路透精英汇》英国若脱欧 可能威胁伦敦的金融中心地位--英央行副总裁

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月16日（记者 Huw Jones/Andrew MacAskill） - 英国央行副总裁贝利（Andrew Bailey）周一称，如果英国退出欧盟，伦敦并无“上帝赋予的”、保持全球金融中心地位的权利。
在伦敦约有250家外资银行，这令伦敦成为全球最重要的金融中心之一，堪与纽约媲美。
贝利在路透金融监管峰会上表示，如果英国在6月23日公投中选择脱离欧盟，伦敦的金融中心地位可能发生改变。
欧盟有针对银行、保险商和资产管理公司的规则，也是他们在欧盟统一市场范围内自由运营的“通行证”。这其中也包括来自欧洲之外的银行，比如美国和亚洲的银行。
贝利称：“至关重要的是拥有这个通行证，如果你是在伦敦经营的非欧盟企业，那么拥有通行证很重要。”
他指出，较长期而言，国际化银行对于经营地点是有“选择空间的”。他指的是国际化银行可以迁往其他地点经营。
支持脱欧的人士称，即便英国脱欧，伦敦的金融行业仍可蓬勃发展。
但希望英国留在欧盟内的政界人士、决策者以及商界领袖则就脱欧的风险发出警告，其中就包括伦敦的金融中心地位可能面临的损害。
贝利称，强调这些风险是英国央行的责任。
“如果我们没做到这点，就是失职。”他指出。
贝利透露，他每天都与英国的银行界沟通关于银行如何应对英国脱欧的影响。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。