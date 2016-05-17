《路透精英汇》英国若脱欧 可能威胁伦敦的金融中心地位--英央行副总裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月16日 - 英国央行副总裁贝利（Andrew Bailey）周一称，如果英国退出欧盟，伦敦并无“上帝赋予的”、保持全球金融中心地位的权利。

在伦敦约有250家外资银行，这令伦敦成为全球最重要的金融中心之一，堪与纽约媲美。

贝利在路透金融监管峰会上表示，如果英国在6月23日公投中选择脱离欧盟，伦敦的金融中心地位可能发生改变。

欧盟有针对银行、保险商和资产管理公司的规则，也是他们在欧盟统一市场范围内自由运营的“通行证”。这其中也包括来自欧洲之外的银行，比如美国和亚洲的银行。

贝利称：“至关重要的是拥有这个通行证，如果你是在伦敦经营的非欧盟企业，那么拥有通行证很重要。”

他指出，较长期而言，国际化银行对于经营地点是有“选择空间的”。他指的是国际化银行可以迁往其他地点经营。

支持脱欧的人士称，即便英国脱欧，伦敦的金融行业仍可蓬勃发展。

但希望英国留在欧盟内的政界人士、决策者以及商界领袖则就脱欧的风险发出警告，其中就包括伦敦的金融中心地位可能面临的损害。

贝利称，强调这些风险是英国央行的责任。

“如果我们没做到这点，就是失职。”他指出。

贝利透露，他每天都与英国的银行界沟通关于银行如何应对英国脱欧的影响。（完）