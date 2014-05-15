金融领域求职竞争激烈 投资理财服务等职位热门--智联

路透上海5月15日 -中国网络招聘领先企业--智联招聘周四发布报告显示，国内金融领域人才供求不平衡，人才求职投递量远大于企业岗位需求量，竞争比例接近5:1；投资理财服务等职位相当热门。

该《2013金融行业招聘供需报告》称，国内金融行业目前招聘的职位主要是销售类、金融类、保险类和经营管理类人才。从金融人才的职业分布看，保险类的供求比例差距较大。即企业对保险类人才需求较多，而市场上该类人才的供应量相对较少。

智联招聘数据显示，2013年金融企业发布职位排名前五位的职位分别是：投资理财服务、证券/期货/客户经理、股票/期货/操盘手、证劵/期货/外汇经纪人、风险管理/控制/稽查，热门发布职位占到总体发布职位的60%。而在求职者端，职位分布较为分散。

投资理财服务岗位，是金融行业“一站式”全综合通用岗位，银行、证券、基金、信托、保险都需要此岗位的人才。

智联招聘数据还显示，民营企业（融资租赁、PE、拍卖行）是金融行业的招聘主力，比例为44%；其次是股份制企业（23%），国企（银行、保险）比例为11%，外商投资（银行、VC/融资租赁）的比例为11%，合资企业(证券、基金)的比例为8%。

报告引述智联招聘专家认为，金融企业逐渐进入混业经营，银行可以办保险、证券等业务或开设相关分支机构，但在国内熟悉金融混业经营的金融人才很难得，与金融发展的目标相比，还存在比较明显的结构性矛盾，高级金融专业人才匮乏，金融人才市场尚不完善、金融人才的基础建设相对滞后等困难和问题。

从城市需求数据看，对投资理财服务需求量最大的是北京（21%），其次是上海（9%），深圳（8%），成都（8%）。成都在二线城市中需求最大，该城市已成为中国西部金融机构种类最齐全、数量最多的城市。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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