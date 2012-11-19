金融危机未平 难免扫感恩节的兴

* 欧元区进行有关希腊危机的新会谈

* 欧美两地围绕预算的争论可能打击市场人气

* 欧元区PMI数据预计不佳,中国PMI可能回升

撰稿 全球经济记者 魏伦

路透伦敦11月18日电---随着时间流逝,过着贫穷、困苦、短命日子的人越来越少.所以应该退一步,像这周四美国人那样,感恩经济进步带来的好处.

不过,由於2008年全球金融危机的影响至今未了,今年的感恩节恐怕没有什麽兴致举行庆祝.

欧洲方面,这周又将举行财长会议,试图"挽救"希腊,并将迎来又一波调查,数据结果很可能显示欧元区第四季又将衰退.

美国方面,尽管周五会谈後有激励人心的言论,但对政界人士是否有能力实现可持续公共财政的担忧依然存在.

Jefferies首席金融分析师Ward McCarthy表示,他对民主党和共和党能在年底最後期限前达成预算协议的看法持怀疑态度,因为两党已经把自己逼入死角.

他称,将旨在避免眼前"财政悬崖"而做出的妥协与解决赤字问题的长期协议区别开来相当重要.

"在年底前达成长期预算协议几乎没有可能.财政悬崖并不是终点,而只是开始.因此我们仍面临信用评级再度遭调降的威胁,"McCarthy说.

纽约AllianceBernstein分析师Joe Carson也持有同样担忧,认为短期解决办法并不能提供让企业和消费者满意的明确性.

"如果联邦赤字以及不断增长的联邦债务问题不能在立法上得到解决,美国就面临信用评级再度遭调降的风险,这些额外成本及不确定性或将在未来数年让经济成长前景承受压力,"Carson在报告中称.

**欧洲的困境**

欧盟27个成员国的领袖本周将在布鲁塞尔举行为期两天的会议,以求研究出欧盟的长期预算方案.预计届时少不了一番争论.

不过,眼下更重要的是欧元区财长周二的会谈,财长们将努力与国际货币基金组织(IMF)就弥补希腊融资缺口计划达成一致.

IMF和几乎所有民间经济学家都认为,希腊债台高筑,需要进行新一轮减记.但在德国明年9月大选前这是个政治禁忌.而IMF又认为希腊债务可持续性的预估不切实际,因此该组织不愿意对希腊分批提供它所需要的金援.

欧洲央行原则上承诺将买入西班牙和意大利等债务沉重国家的债券,已经降低了欧元区无序解体的风险.

但围绕希腊的争论始终提醒大家,欧元的基础不牢固,这给欧洲经济带来沉重压力.

"欧洲央行夏季采取的措施给金融体系带来的稳定并未使经济前景得到改善,"研究机构经济谘商会驻布鲁塞尔的经济分析师Bert Colijn称.

**心存一些感激**

欧元区进入第四季後,工业生产疲弱,该地区11月采购经理人指数(PMI)将於周四公布,可能没有什麽宽慰作用.

路透访问的分析师预计,欧元区综合PMI可能从10月的45.7仅微升至45.8,仍远低於50的荣枯分水岭.

德国制造业PMI可能不变,而将於周五公布的Ifo企业景气判断指数料将恶化.

Colijn表示,围绕中国前景的担忧正在影响德国.他称,"订单及企业信心下滑,全球制造业走弱对德国也是个隐忧."

但本周亦有心存一些感激的理由.数家银行预计,中国汇丰/Markit PMI可能重新站上50的荣枯分水岭,10月为49.5.

根据高盛的研究,即使笼罩欧元区PMI的景气循环乌云,仍透露出一线结构性的曙光.高盛称,尽管显示出连续第二季呈现衰退,近期的数据符合欧元区所需的经济重新平衡情况.

德国正在逐步刺激国内服务业,同时西班牙出口表现较佳,但建筑和公共服务业的表现就没那麽好了.

整体而言,高盛暗示"西班牙经济的情况是,当前衰退的痛楚太过明显,反而让持续中的必要且相当有效的重整工作变得模糊."

美国方面,周二将公布10月房屋开工和建筑许可数据,料将显示数据继9月的强劲表现後有所回落.

但Jefferies的McCarthy表示,他有信心房市正处於长期回升走势的开端.

"我看好的是,房市复苏是很平衡且缓慢的进程,而非突然的好转,这意味着复苏得以持续较长的时间.房市通常会带动经济回温,但这次其表现落後,意味着经济复苏本身可以维持得更久,"他说.

谢天谢地.(完)

--编译 白云/王兴亚/王翔琼/王冠中;审校 戴素萍

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