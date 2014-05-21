金融调控面临经济下行与偿债高峰双重考验--国家信息中心专家

路透北京5月21日 - 中国国家信息中心预测部财金研究室副主任李若愚撰文认为，目前固定资产投资持续减速加大中国经济下行风险；影子银行与信用债面临偿债高峰，债务风险显露。未来货币政策应继续保持中性略松。

上海证券报周三刊登其文章称，未来货币政策应充分运用信贷政策及差异化的存款准备金政策等结构性调整手段实现定向微松，在执行中进一步提高前瞻性与预见性，重点关注房地产市场与包括影子银行在内的金融部门杠杆率变化，及早发现苗头性、倾向性问题，加强对经济下行风险与债务风险的防范与应对，适时适度预调微调。

李若愚并预计，中国二季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%左右s，CPI(居民消费价格指数)同比上涨2%左右，宏观经济运行仍处于合理区间。但经济增长仍存在突破“下限”的风险，“稳增长”不可疏忽、懈怠。对于房价过快下跌可能诱发通货紧缩风险要给予警惕。

在影子银行与信用债面临偿债高峰之际，“防风险”需要在“控杠杆”的同时“稳杠杆”，既要严防实体经济与金融机构“加杠杆”进一步推升债务风险与金融风险，也应防止“去杠杆”过于剧烈引发资金链条断裂，债务违约风险集中暴露。

他建议，未来货币政策可通过差别准备金动态调整机制有关参数的调整或采取“定向降准+定向使用”（即要求银行将定向降准所释放的资金专门用于指定领域）的政策来鼓励和引导银行增加棚户区改造、中小微企业等重点领域的信贷投放。

货币政策在执行中应进一步提高前瞻性与预见性，重点关注房地产市场与包括影子银行在内的金融部门杠杆率变化，及早发现苗头性、倾向性问题，打好提前量，适时适度预调微调。

而从“防风险”、“控杠杆”考虑，法定存款准备金率的全面下调应慎重。当出现剧烈的资本流出，外汇占款趋势性大幅减少时，应及时全面下调法定存款准备金率来“开闸放水”。 同时，运用SLO(短期流动性调节工具)和SLF(常备借贷便利)工具实现有选择的“定向放松”来平抑银行体系流动性的异常波动，防范流动性危机。

李若愚并认为，银行存款增速持续放缓使存贷比监管对银行放贷约束明显增强，存贷比监管应改进和优化。一是针对不同的商业银行，实行差异化存贷比监管。例如，可适当降低中小商业银行存贷比监管目标。

二是鉴于同业存款中有相当部分存款是稳定性较强的定期存款，可考虑将同业存款或同业存款中一定期限以上的存款纳入存款核算，从而有助于改善银行存贷比。（完）

(发稿 谢衡；审校 张喜良)

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