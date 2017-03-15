《财经洞察》中国“一行三会”合并计划已搁置 MPA新规成就央行霸主地位

记者 毕晓雯

路透香港3月15日 - 始于中国股灾的“监管机构改革”风声，在神秘论证近二年后终于划上句号。“两会”期间传出的信息显示，既不是学界此前广议的“英国经验”，也非媒体报导的“银保合并”简单粗暴，而是依然保持现有的“一行三会”金融监管模式不变，但会通过更加强化的功能监管和行为监管方式，实现央行的霸主地位。

也就是说，通过今年正式实施的宏观审慎评估体系（MPA）、以及拟出台的大资管监管新规等，央行已提前成就金融监管霸主地位，简单的“一行三会”（央行、证监会、银监会、保监会）合并模式不再是本届政府所考虑的方案。

而两年前再获重视的“金融监管协调机制”则有望获进一步提升，从而令各项监管政策能够在跨界领域实现可落实、有监督。

“一行三会合并、银保合并曾经都讨论过，但现在都是过时的消息了。就是因为不合了，才会传出来被你们媒体知道。”一位金融市场资深人士戏称，“一行三会暂时不会动了，你们关心关心谁是下任行长才是正事。”

全国人大财经委副主任委员吴晓灵在两会期间举行新闻发布会时也表示，中国目前已经有了牌照式管理的基础，在综合经营的大形势下，更应该强化功能监管和行为监管。

她解释称，过去的监管方式主要是机构监管为主，也就是监管当局对机构设立、撤销、审慎经营进行管理；而“行为监管指的是，即便这个机构的牌照不是我发的，但是你做了我所管的功能方面的业务，你还是要到我这里来领取牌照。”

“所以，监管金融体制改革不是简单地把‘三会’合在一起，或者简单地把‘三会’合到央行。”她认为。

新任银监会主席郭树清在首次亮相的新闻发布会上，也以“谣言”回应了记者关于他是否会“主导三会合并”的提问。

**金融协调机制再获重视**

总之，综合两会期间的各类信息，金融监管改革方案中的“一行三会合并”模式已确定将被放弃，而监管协调机制的进一步提升则成为最有可能的方案。

央行行长周小川在两会记者会上，也以最近热门的“资产管理统一监管新规”为例指出，目前，“一行三会一局”--也就是人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局之间已经在许多比较大的问题上初步达成了一致，可能会进一步细化以后，作出一些初步规范。

“金融监管协调机制还会朝着这个方向继续努力，而且在达成一致意见的情况下，还可能提高到更有效的层次，现在还没有做到，我也没有办法告诉你。”他在回答记者提问时称。

2013年8月，经国务院批准，中国设置了由央行牵头的“金融监管协调部际联席会议”机制，以对货币政策与金融监管政策之间进行协调。

但直到2015年股灾发生后，这一协调机制才再度进入实际意义上的启动，并进入广大投资者的视线中。业界当时并达成共识认为，中国当下的分业监管已严重滞后于金融发展的现实需求，分业监管面临着巨大的挑战。

此后，关于“一行三会”将合并的可能性及必要性的研究、分析以及媒体报导，就一直是此起彼伏。

**MPA与大资管监管方案已实际树立央行地位**

其实，在MPA推出伊始，业内人士就惊呼，央行实际上已提前掌握了“一行三会”的监管大权。自2017年一季度起，该评估开始正式将表外理财纳入广义信贷范围，这将引导金融机构加强对表外业务风险的管理，从源头杜绝影子银行的进一步膨胀。

路透曾有一篇分析文章就提出，央行管不了金融机构的资产扩张行为，就管不好货币政策。而MPA考核，可以说管住了水笼头，也自然对非银行金融机构的资产扩张行为有了约束力。

“通过控制银行，控制了非银。通过控制资金源头，控制杠杆风险。”一银行资深人士就表示，“这相当于，通过控制地基，就控制了建筑。”

吴晓灵此次也表示，只要能完成稳定的金融风险防范框架，更好地让宏观审慎管理与微观审慎管理相结合，并形成有效的货币政策的调控体系，什么监管体制都是可以的。

由于中国人大在立法程序中所具有的权力，吴晓灵关于金融监管机构改制的讲话信息也就更值得思考与分析。（完）