调查：金融机构固定收益部门料中国货币政策续稳 债市仍有支撑

路透北京3月3日 -2014年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对3月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。

中国经济扩张动能放缓更为明显，流动性维持宽松，央行可能维持对冲美联储再度缩减购债规模负面影响的政策倾向，但资金面对债券收益率边际影响下降，新债供给增加也会逐渐削弱机构配置力量，券价大跌后可能短期休整但总体仍有支撑。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行3月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，与上月展望时一致。

同时，近九成半受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率3月会续稳于20%，接近上月展望时水平。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，今年3月末10年期国债收益率估值料为4.44%，较2月末上涨1个基点(bp)。

2014年第三期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 钟华; 审校 张喜良)

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