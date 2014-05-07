人行：3月末金融机构超储率创逾两年季度新低（更新版）

(新增贷款加权利率等内容)

路透上海5月7日 -中国人民银行最新货币政策执行报告数据显示，3月末金融机构超额准备金率为1.8%。按季度末时点统计，该数值创下2011年底以来新低。

同时公布的3月份非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为7.18%，比上年12月下降0.02个百分点。具体明细如下：

利率 与上季度末变化

一般贷款加权平均利率 7.37% +0.23个百分点

票据融资加权平均利率 6.28% -1.26个百分点

个人住房贷款利率 6.70% +0.17个百分点

从利率浮动情况看，执行下浮、基准利率的贷款占比有所下降，执行上浮利率的贷款占比上升。3月，一般贷款中执行下浮、基准利率的贷款占比分别为8.35%和21.40%，比上年 12月分别下降4.12个和2.72个百分点；执行上浮利率的贷款占比为70.25%，比上年12月上升6.84个百分点。

2014年1-3月金融机构人民币贷款各利率区间占比：(单位：%)

月份 下浮 基准 上 浮

小计 (1.0，1.1] (1.1，1.3] (1.3，1.5] (1.5，2.0] 2.0以上

1 月 8.20 22.81 68.99 17.90 27.39 11.00 9.78 2.92

2 月 7.56 24.96 67.48 20.61 26.09 10.13 8.05 2.60

3 月 8.35 21.40 70.25 18.81 27.69 11.17 9.56 3.02

2014 年第一季度分机构人民币贷款情况:(单位：亿元)

2014年第一季度 2013年第一季度

新增额 同比多增 新增额 同比多增 中资全国性大型银行 13,443 608 12,835 783 中资全国性中小型银行 8,844 1,617 7,227 1,259 中资区域性中小型银行 4,653 248 4,405 1,129 小型农村金融机构 1,597 -471 2,068 -1,384 外资金融机构 250 181 69 -84

**3月末超储率虽低，但货币市场较为平稳**

央行报告称，报告期内货币市场利率、债券收益率、信托产品收益率、民间融资利率等均有不同程度的下降。这也与市场人士对货币市场的认知接近。他们称，虽然整体超储水平偏低，但从货币市场情况来看，3月资金面并未特别紧张。

以银行间市场七天期回购加权利率为例，3月下旬最高点不到5%，明显低于去年12月下旬的近9%水平，更远离去年6月末“钱荒”的逾10%高点。最近一段时间，市场对流动性预期较为平稳，该回购利率多在3%-4%区间震荡。

此前有交易员表示，今年以来央行公开市场操作对资金面变化的反应更加灵敏，稳定机构情绪，资金利率异常波动较去年大幅减少。

央行并称，一季度末农村信用社超储率为3.6%。

超额准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占其存款的比例，可反映金融体系短期流动性状况。越高表明资金充裕，低则意味着流动性较紧。

央行还表示，3月末广义货币供应量(M2)增速比上年末低1.5个百分点，主要由于上年同期基数较高所致。此外，也与外汇占款同比少增、商业银行同业业务扩张相对有所放缓、金融债券发行量增大有关。

另外，今年一季度M2新增5.4万亿元，虽然比增长偏快的上年同期有所减少，但按全年增长13%的预期目标估算，进度仍快于往年正常水平。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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