金融科技可能抢走大型金融机构24%营收--普华永道

香港《经济日报》：裁员不足翻身 国泰须重新定位
国泰航空去年亏损5.75亿元，为减省成本，昨宣布分阶段裁员600人。裁员不能解决航空业结构性问题，国泰须重新定位，并重建品牌挽住港人人心，才能打翻身战。
路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。
报告发现，普华永道调查的逾1,300名金融业高管中，有88%的受访者称担心支付、转账、个人理财等领域的业务，可能遭独立金融科技企业抢走。
根据普华永道周三发布的年度全球金融科技报告(Global FinTech Report)，在金融业中，特别是个人贷款等消费者服务业务，被视为受到最大威胁。
报告显示，为了应对这样的威胁，金融机构料将增加与金融科技企业的合作。82%的受访者称，未来三至五年将增加与金融科技企业的合作。
虽然合作增加，但企业家和高管常常提到一些正在阻碍更有效合作的因素。普华永道报告显示，受访者指出，IT安全、监管不确定性、及管理和文化差异，是阻碍合作的主要挑战。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
国泰航空去年亏损5.75亿元，为减省成本，昨宣布分阶段裁员600人。裁员不能解决航空业结构性问题，国泰须重新定位，并重建品牌挽住港人人心，才能打翻身战。
路透香港5月23日 - 投行瑞信周二的报告指出，下调中国信达资产管理的投资评级及目标价，因认为银行出售不良资产压力减退。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。