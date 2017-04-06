金融科技可能抢走大型金融机构24%营收--普华永道

路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。

报告发现，普华永道调查的逾1,300名金融业高管中，有88%的受访者称担心支付、转账、个人理财等领域的业务，可能遭独立金融科技企业抢走。

根据普华永道周三发布的年度全球金融科技报告(Global FinTech Report)，在金融业中，特别是个人贷款等消费者服务业务，被视为受到最大威胁。

报告显示，为了应对这样的威胁，金融机构料将增加与金融科技企业的合作。82%的受访者称，未来三至五年将增加与金融科技企业的合作。

虽然合作增加，但企业家和高管常常提到一些正在阻碍更有效合作的因素。普华永道报告显示，受访者指出，IT安全、监管不确定性、及管理和文化差异，是阻碍合作的主要挑战。(完)