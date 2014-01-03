《Kaletsky专栏》对2014年金融市场的五大预言

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Anatole Kaletsky 编译 张明钧
路透1月2日 -新年快乐！这是2008年以来投资人、分析师和商界人士第一次无须用讽刺的语气说出这句话。就经济数据而言，去年表现令人失望，因全球成长力道较2012年略为放缓，显然辜负了去年1月在此表达的乐观期望。尽管如此，金融市场表现及企业信心更加贴近本专栏的预测。虽然经济成长明显放缓，全球股市却乐享1990年代以来的最佳表现，长期利率扬升，且2013年底全球各地消费者信心均比年初时高出许多。这样明显的自相矛盾不难解答：2013年经济数据疲弱完全是因为上一个冬季美国进行总统选举，且中国面临领导人换届。到了第二季，美国和中国经济就已回温，英国和日本更是强力加速成长。
去年一月公众对经济前景的普遍看法实在过度悲观，这从之后金融市场的表现可以获得验证，去年股市表现超越债市的幅度创始上最大。然如今几乎所有人都转为乐观。那么，2014年会有那些意外的情势发展让金融市场及企业信心措手不及呢？以下是个人的五个揣测，有一些可能过度延伸，其他则似乎是显而易见，不过这些揣测都尚未完全反映在市场价格中：
1. 回到2008年危机发生前的常态
我认为美国经济将会成长约4%，远高于国际货币基金组织(IMF)及主流预估数据的2.5%-3%。我的理由相当简单。最新一季数据显示，美国经济成长环比年率已达4.1%，民间部门成长幅度高达4.9%。由于美国预算之争已经落幕，且短期利率锚定在近零水准，没有理由预期经济会放缓。若美国经济增速加快至4%左右，则全球成长幅度也将达到相近水准，而4%将取代2%成为商业及财务规划中假设的成长预估值。全球通胀预期也将会上升至3%左右，使得全球名义成长率达到约7%，非常接近2008年金融危机爆发前10年的平均水准。换句话说，危机过后普遍预期的全球停滞“新常态”将不会与旧常态有太大差别。
2. 2013年的金融大趋势仍将延续一段时间
虽然主要股市上扬逾20%的情况今年可能不会重现，但全球股市多数应会继续上涨，而债券价格则持续下跌。股市保持乐观情绪有两个理由。其一，美股现今已经突破13年来的交易区间，而且正如去年3月本专栏所提到，过往经验强烈暗示这个突破讯号是全球股市牛市的开端，并将延续多年。从历史回归到金融基本面来看，我所预估的6-7%全球名义成长率应该会让企业营收及获利出现类似的增长。就算市盈率(本益比)不升高，或者企业没有通过股票回购进行杠杆操作，股价也将随经济及企业的成长而出现相似的涨幅。有鉴于股价估值仍仅略高于长期均值，且企业手上现金充裕，许多股市应具备更为强势上涨的空间。
股市所面临的最大问题将是利率升高，随着美国经济加速成长，10年期美债收益率(殖利率)料将至少升至3.5%。但历史显示，在经济复苏期间若短期利率仍维持低档，则股市通常会随着债券收益率走高而走高。而对于股市投资人的好消息是，不论经济如何加速增长，美国联邦储备理事会(FED/美联储)承诺将维持短期利率于近零水准，因为在历经五年的深度衰退之后，美联储官员认为经济迅速增长是一自然现象，且乐见这样的情势发展。
3. 欧洲危机将从经济转入政治
不幸的是，欧洲央行官员们有着非常不同的世界观。他们认为经济迅速增长是通胀的前兆，一旦经济状况好转，他们就会开始暗示缩紧银根。强势经济成长与宽松货币政策间的冲突已经在英国浮现。这将会是2014年的主要政治议题，因为英国经济活动改善完全靠的是地产热潮，而英国央行正试图为房市降温，尽管成效不彰。结果，英镑将会继续走强，央行独立性将面临压力，英国经济失衡状况将会加剧，恐将造成其贸易逆差相当于国内生产总值(GDP)比例居全球之冠。反观欧元区方面，至少在夏季之前经济情势仍会相当脆弱，到了5月，若民粹主义及新纳粹主义政党在欧洲议会选举中获得重大胜利，其所引发的恐慌将促成扩张性的货币及财政政策。这样一来，欧元将会走弱，南欧经济体终将开始复苏，但恐怕要等到下半年了。
4. 日本将再度作茧自缚
日本是最有可能在2014年让期望落空的主要经济体，去年此专栏对安倍经济学表达的乐观情绪或将成为笑柄。在将一些没有太大实质作用的抵销措施纳入考量后，4月调高消费税所造成的财政紧缩效应恐达到GDP的2%左右。因此，日本可能会在第二季重新陷入衰退，股市也将大跌，即便央行可能会加大货币刺激力道，而日圆也可能进一步贬值。
5. 新兴市场复兴--或许会在不被看好的地方
随着美国经济成长率拉高至4%，且中国经济成长率持稳于7-8%，新兴市场将会获得应有的重视，因投资人意识到，多数新兴经济体从经济强劲成长及商品价格走强得到的好处，将超过利率小幅走高所造成的损失。当然当中也不乏例外。拥有庞大贸易逆差或政局不佳的国家所面临的金融问题可能加剧，例如土耳其或巴西。另一方面，目前被看轻的两大经济体可能意外地表现良好。在俄罗斯，商业大亨MikhailKhodorkovsky近期获释，可能暗示该国对私有财产权重新给予尊重。而伊朗核问题达成协议，或将让这个极具潜在活力的经济体重回文明世界，同时也让中东地缘政治局势有所转变。但眼下看来，我可能是过度乐观了，比新年妄想还要过头。(完)
(译文审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。