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国际财经 | 2014年 2月 4日 星期二 09:18 BJT

金融市场对美国数据的反应过度--日本经济财政大臣甘利明

路透东京2月4日 -日本经济财政大臣甘利明周二表示，他担心今日市场对美国经济数据的反应过度，美联储缩减购债的举动表明全球最大的经济体的形势正在改善。

甘利明对媒体表示，近期公司获利的增长表明日本经济也在改善。

周一美国股市指标股指标准普尔500指数.SPX创下了6月来的最大跌幅，因之前公布的美国制造业数据不佳，给投资者有了远离风险资产的新理由。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)
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