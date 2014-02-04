金融市场对美国数据的反应过度--日本经济财政大臣甘利明

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透东京2月4日 -日本经济财政大臣甘利明周二表示，他担心今日市场对美国经济数据的反应过度，美联储缩减购债的举动表明全球最大的经济体的形势正在改善。
甘利明对媒体表示，近期公司获利的增长表明日本经济也在改善。
周一美国股市指标股指标准普尔500指数.SPX创下了6月来的最大跌幅，因之前公布的美国制造业数据不佳，给投资者有了远离风险资产的新理由。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。