金融市场动力不足 金价有望技术性反弹--FXTM富拓

路透香港5月16日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

**中国经济重受关注**

多个经济数据疲软引发了人们对中国经济动力减速的猜测。4月份工业生产和固定投资均有所降温、零售销售增长放慢重新引发经济健康状况担忧。4月份经济减速的初步迹象令投资者对政府出台重大刺激措施的希望重燃，上证综指周一收盘小幅走高。

中国的“一带一路”项目引人关注，共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国历史经济关系。该项目的成功将促进经济增长、国际合作与贸易，长期来看中国经济整体前景依然令人鼓舞。

**金融市场动力不足**

金融市场上周出奇地平静，全球股市波动于纪录高点附近，投资者保持谨慎交易态度。持续的地缘政治紧张局势引发的不安情绪加剧拖累亚洲股市周一早盘下跌，中国公布了一些令人失望的经济数据给市场增添了下行压力。欧洲股市走高，但围绕英国退欧问题的不确定性料抑制股市涨势。

由于零售和通胀数据疲软，美国股市上周五回落，随着投资者重新评估美联储6月份加息的可能性，股市可能小幅下挫。监于风险偏好受到打击、美国和中国经济数据不佳，“5月份抛售离场”的策略或成为普遍的选择。

**英镑站上1.2900美元**

英镑周一走高，但上涨主要得益于技术因素，而非基本面原因，英镑/美元在20日简单移动均线上方获得支持。该汇率短线有望上探1.3000美元，但中长期内退欧的不确定性将限制其涨势。英镑空头仍有机会发起进攻，尤其是考虑到退欧对英国经济产生负面影响的威胁已促使英国央行保持鸽派立场。央行下调了英国今年的增长预期，通胀上升、薪资增长缓慢继续削弱消费者信心。在物价上涨加快、英镑汇率不稳背景下，消费者支出料受不利影响，英镑/美元仍面临下行风险。

多头短期内有望推动英镑/美元升向1.3000美元，若该汇率一再跌破1.2775美元，则有可能下探1.2600美元。

**WTI原油大涨**

沙特与俄罗斯支持将产油国达成的减产协议延长到2018年3月末，原油市场获得有力提振。

虽然世界两大产油国联手抑制供应过剩的问题短期内有望支持WTI油价，但如果美国页岩油生产企业不断增产削弱欧佩克为稳定市场所作的努力，油价涨势可能受限。

尽管多数市场人士仍对欧佩克5月25日会议决定延长减产期限保持谨慎乐观，但投资者也要对出现意料之外的情况有所准备。从技术角度看，若油价日收盘高于49美元，则有望进一步上探50美元心理位。

**黄金**

由于美国上周五公布的经济数据弱于预期带动美元下跌，金价周一微涨。北朝鲜地缘政治紧张局势继续支持金价保持在1,230美元左右。尽管日线图上金价技术面看跌，但当前不确定时期有望触发金价技术性反弹，升向1,245美元。从技术角度看，金价需要收于1,235美元上方，才能为上探1,245美元打开通道。反之，若金价跌破1,225美元，将引发其重回1,215美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。