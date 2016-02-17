分析：经济衰退红灯亮起 脆弱市场已是草木皆兵

2016年2月11日，纽约证交所内的一名交易员，他身后屏幕上显示当日道琼工业指数的收盘情况。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦2月17日 - 过去六次大衰退时，金融市场八度示警，这一次可能又是假讯号。但是市场紧张本身目前也成为影响经济局势的一部分，令全球经济更容易受到意外因素的影响。

今年股市剧烈下滑，导致全球股市的总市值蒸发逾8万亿(兆)美元。但值得注意的是，仍预见经济衰退是最可能结果的经济学家却寥寥无几。

不过有越来越多人认为这将是发生机率均等的事情，长期的市场剧烈波动本身也会改变天平倾斜方向，而且投资者可没有心情干等确认。

由于可动用的非常规措施已所剩无几，而且很多人认为欧洲和日本的更多负利率政策只会给伤痕累累银行业系统带来新麻烦，而不是提供解决方案，市场焦虑情绪高涨。

至于去年底开始的全球产业、贸易及投资令人忧心的下滑是否已经加剧，或者负债沉重的消费者和仍在增长的服务领域能否推动经济走出困境，可能还需要数月的紧张等待才能见分晓。

等待期间，投资者会仔细审视诸多地缘政治风险和系统性担忧，这些因素在经济强劲增长期往往会被忽视，但现在却可能被放大，成为商业、家庭投资或支出计划的额外威胁。

安盛投资管理在将今年全球经济成长率预估从3.1%调降至2.7%的同时，也提及在此一气氛下各市场的系统性及循环性风险疑虑；许多人认为全球经济成长率的基准线为2-2.5%，须维持在此水准之上方能避免全球陷入实质人均所得衰退。

“当全球成长如此疲弱、企业获利如此难堪、薪资升幅如此卑微之际，不用太大的冲击事件就可以严重干扰全球市场，”法国安盛保险(Axa)首席经济学家Eric Chaney表示。

该公司所提出的潜在冲击事件中，其中一个就是中国共产党内部金融及经济政策思维突然改变。另一个软肋则是围绕着欧元区不完整银行业联盟的政治及央行治理难题。

但比较有可能成为现实的风险事件，则是英国的退出欧盟公投，预料可能在6月底之前举行。对于安盛投资管理而言，该事件对于全球金融市场隐含着巨大的不确定性，一方面是因为英国是全球前五大经济体之一，另一方面则是这令人质疑整体欧盟的稳固性。

“举例来说，伦敦是首屈一指的金融中心。若英国金融产业出现任何不稳定的迹象，其效应将迅速传递至全球各市场，”Chaney表示，他并称这不仅仅是地域性的问题，还牵涉到主宰全球金融合约的英国法有多大程度受到欧盟法影响的问题。

“伦敦若受影响，则有如牵一发而动全身。”

**徘徊在衰退边缘**

不过全球状况是否比市场所显示的情形好一些？

摩根士丹利和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)等银行预计今年全球衰退的机率约为五分之一。花旗等则称这种风险与日俱增。美银美林预计美国经济下滑机率为20%。

无论你赞同哪家的观点，衰退风险都存在。在能源问题冲击下，2015年全球工业活动全年几乎无增长，而且令人警惕的是在年末下滑。

受中国因素影响，全球贸易增长也停滞，中国1月进出口分别同比下降18.8%和11.2%，更是值得警惕。全球运价也跌至纪录低位。

但摩根大通指出，自1970年以来，全球工业生产年增长曾有12次接近停滞，但只有六次随后出现衰退。而服务业虽然减弱，但至少仍在增长。

另一方面，股市似乎已经消化了衰退的可能。“如果假设今年出现全球衰退，到2017年中结束，那么股市的修正只是比以往稍微激进一点，”花旗分析师Jeremy Hale称。

那么这是有先见之明还是只是警告？

美股一年下跌15-20%多半确实是经济衰退的预警，不过这并不绝对。Alliance Bernstein指出，股市在1988年和2002年这两年均有六个月的时间下跌了差不多的幅度，但经济并没有持续下滑。

对今年企业获利将下滑7-10%的预估，或许可佐证股市并不是杞人忧天。不过，摩根大通的研究再次表明，上世纪60年代、80年代和90年代这些期间企业获利和股市均创峰值，并且随后在经济没有衰退的情况下又快速反弹。

差别就在于以往这种情形都会祭出的大规模宽松政策，现在则很难执行。

而且，并不仅有股市草木皆兵，据摩根大通称，公司债利差更是跌至衰退区域，汇市和大宗商品价格目前为止也已和过去六次衰退时的平均曲线如出一辙。

“如果金融压力继续增强，那么很有可能会造成更加大幅下滑的结果。”Standard Life Investments首席经济学家Jeremy Lawson说道。(完)