金融市场异常平静的背后：投资者持现金场边观望

图为纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦3月21日 -面对克里米亚紧张局势以及美国可能提早升息，全球金融市场的表现却异常平静，这可能反映的是投资者缺乏将现金布仓的意愿，而非满意情绪的流露。

随着西方加大对俄罗斯的制裁，地缘政治风险已成为投资者的首要忧虑。美联储叶伦暗示首次升息将出现在2015年上半年，这也打击了冒险意愿。

不过，投资者几乎连眼睛都没有眨一下。MSCI明晟全球股票指数.MIWD00000PUS距离六年高位并不算远，而标普500指数.SPX也接近于历史高点。衡量股市、固定收益及外汇的各种波动率指数也没有显现不安迹象。

然而，同时，投资者却不愿意将资金投入市场，他们的投资组合中有着异常高比例的现金。对冲基金经理人的杠杆水平也在19个月低点。

这样的中立立场也源自他们对美国经济复苏的乐观情绪，他们认为经历严峻冬季后，美国经济在进入2014年年中之际将加速成长。

“市场面对尾部风险可能有点自满，但在资产负债表中却有大量现金...他们现在对于充分投入资金有所保留，”美银美林欧洲投资战略主管John Bilton称。

“最终增长的动力将来自美国...他们假定美国将产生极为强劲的反弹。这在总体上来说是有帮助的。”

美银美林调查显示，基金经理人在3月现金持仓为4.8%，是2012年7月以来最高水平。

该项调查中，对冲基金经理人3月的杠杆比率从1月时的1.49倍降至1.34倍。杠杆比率是总资产/资本的加权平均比率。

约31%的对冲基金在3月份杠杆比率不到1倍，1月份时仅有19%的对冲基金是如此。

**未见恐慌**

叶伦的升息暗示之后，美国公债价格本周大跌，两年期公债收益率触及0.432%的六个月高位。

3月12日止的一周，外国央行出脱在美联储的美债规模达到纪录水平，凸显出俄罗斯等新兴经济国家持有现金来保护本币的意图。

然而，衡量美债一个月期隐含波动性的美银美林MOVE指数却持稳于66.8，接近50左右的历史低位，远低于危机时期的峰值217。

有华尔街恐慌指标封号的波动率指数.VIX以及一个月期欧元/美元波动率也仍在相对低的水平。

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即便美联储正在撤回货币刺激举措，全球流动性总量仍高于平均水准。CrossBorderCapital的每月全球流动性指数2月底自前月的47.9升至52.4，尽管仍低于6月的近期高点61.9。

这项流动性指数衡量央行、民间部门、跨境资金流动性数据及金融环境。

扣除掉新兴经济体的话，流动性情况更加宽松，流动性指数反弹至75.3，接近2012年12月的峰值。流动性收紧目前多发生在新兴市场。

Rothschild财富管理的投资负责人Dirk Wiedmann指出，充裕的流动性创造了买入契机。

“过去两年股市很少出现修正，即便有，程度也有限。尤其是修正后马上会出现反弹，反弹力道时常再将指数推上新高。因此遵循逢低买入策略的投资人，获得的报酬率都不错。”他说。

“金融压抑(Financialrepression)是这个模式背后的原因，且还继续鼓励着投资者投入风险资产，因为安全资产投资可获得的收益率仍受抑制。”(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/张若琪 审校 张明钧/蔡美珍)

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