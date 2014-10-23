分析：危机后的金融市场面临波动性骤增考验

路透伦敦10月22日 - 危机后的金融市场目前正面临波动性急剧升高的考验，因为银行业承担风险的能力受限、以及技术驱动型交易增多可能给金融体系带来新的问题。

虽然投资者和交易商认为，自2008年以来市场已变得更加安全--系统中的杠杆减少、银行业应对冲击的能力也提高了，但他们还是担心，危机后制定的种种规定已经削弱了市场消化买卖盘骤增影响的能力。

比如说，在数据令人失望、全球经济成长忧虑及对美国最终升息的担忧影响下，上周股市和低评级债券遭遇抛售。由于缺少能够接手这些被抛售资产的银行和做市商，抛售情况进一步恶化。

这种感觉在公司债市场最为明显。过去五年，此市场对那些在超低利率时代寻找收益的投资者一直很有吸引力。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始为升息做准备，这也让债市很容易受到投资者撤离的冲击。在此情况下，随着银行业交易证券的能力降低，价格剧烈波动的情况加剧。

因此，虽然危机后出台的诸多规定已限制了银行利用自有账户进行风险押注的能力，但同时也限制了能够帮助减轻价格剧烈波动的基本做市功能。这些规定旨在减少未来由纳税人埋单的援助情况出现。

“银行和券商都没有冒险意愿，或者也没有能力拨出更多资本...如果所有人都想在同一时刻(出脱)，那么可能会遇到阻碍，”交易平台Liquidnet旗下固定收益部主管Constantinos Antoniades称。

“我认为，上周出现的市场波动只是冰山一角。”

**问题被掩盖**

2009年以来，投资者对高收益资产需求激增，令这一问题加剧。

据TABB集团数据，尽管银行和经纪商用于做市而持有的美国公司债占总流通资产比例从2004年的2.5%降至2014年的0.89%；但市场本身自2008年以来已膨胀约53%，规模达到10万亿美元左右。

资产管理公司贝莱德9月时警告称，公司债交易环境“受损”，呼吁增加交易场所和产品类型的多样性。

“流动性已经干涸，尤其是固定收益市场更是如此，”NICE Actimize监管与市场架构部门主管Matthew Coupe说。

据美国证券行业和金融市场协会，截至2014年9月底，美国高收益债券市场日均成交量为69亿美元，比上年同期高23.3%。

与此同时，纽约联储数据显示，过去18个月，美国初级交易商垃圾债持仓平均略超70亿美元，今年夏季稍早曾短暂跌破50亿美元。

“曾为高评级、高收益债券市场主要做市商的主要货币中心银行目前在资本新规的限制下，不再向过去那样支持债券交易，”MFS投资管理公司首席投资策略师James Swanson表示。“随着市场上扬，运作得还不错。但如果出现大量卖单，市场恐怕真要接受考验了。”

结构性问题也出现在其他市场，比如股市。股市交易自动化程度比债市更高，科技填补了传统做市商留下的空缺。

原本旨在增加交易所竞争并降低交易成本的监管规定，在一定程度上导致高速电子交易商兴起以及黑池数量的增加，这给股市带来了问题。分析师指称，几个交易场所普遍都存在缺乏透明度和交易分散情况，这加剧了复杂性。

“危机后的市场结构并未触发这些价格波动，但另一方面说来，这可能使情况变得更糟糕，”咨询机构GreySparks Partners合伙人Frederic Ponzo表示。

**过去不值得怀念**

但那并不意味着人们怀念2008年金融危机以前的时光。那时候，当大规模的风险押注和复杂债券产品的繁荣最终演变成灾难后，人们认为银行的做市能力是有所欠缺的。

交易员称，事实上重点应当放在想办法更好地联系资产买家与卖家，并鼓励其他中间商在有风险的环境下仍能释出更多资本。

正如贝莱德的提议，在债市，这或许意味着推动市场采用更多技术，使用更多类型的交易场所和平台，以及使产品进一步标准化。在股市，监管者正逐步加大对市场架构的审视，欧洲监管者已经提出要对某些黑池交易设定上限。

但目前看来，市场认为未来还将迎来更多起伏不定的震荡，即便我们已经渡过2008年金融危机的最糟糕阶段。

“在关于市场应当如何改革的问题上，已经有了许多建议和意见，”汇丰的欧洲、中东和非洲市场业务主管Niall Cameron表示，“但我认为市场参与者将不得不适应并接受这种局面，即那些通常不应引发大幅波动的事件，现在却可能带来短期的剧烈走势。”（完）

(编译 李爽/许娜/高琦 审校 田建华/龚芳/朱晓军)

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