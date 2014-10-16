焦点：金融市场波动性上升 但不足以驱散股票交易商心头阴霾

美国纽交所内一名交易员在屏幕前工作，摄于2014年10月15日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透伦敦10月15日 - 金融市场年底波动性上升，但幅度太小，来得也太晚，不足以抵消投资者避险心态、成交量增长疲弱以及监管审查日益严格所带来的影响，券商股票交易部门可能只得缩减规模。

固定收益业务表现不佳，巴克莱(BARC.L)和瑞银UBSN.VX的裁员行动主要集中在这部分业务。股票业务的情况虽然普遍好于固定收益，但行业咨询顾问和银行家仍表示，由于成交量增长不足，券商要么缩减该业务规模，要么干脆撤销。

“股票交易行业处在产能过剩的状态，”咨询公司Greyspark

Partners合伙人Frederic Ponzo说。“结局不外两个：要么成交量持续上升，最后每个人都有事可干，要么有更多银行放弃这块业务。”

券商按照每单交易收取佣金，波动性上升对它们而言通常是好消息。上月，由于美国升息预期，油价下滑以及全球经济前景恶化，导致市场大起大落，毫无疑问波动性确实上升了。同时成交量也在增加。

但股市交易商从中赚钱也变得愈发困难：金融危机后出台的法规限制银行从事自营交易这块利润丰厚但也危机四伏的业务，电子交易平台也变得越来越商品化，竞争大大压缩了佣金收入，整个行业看来正处在供大于求的情况。

目前，监管机构打算对市场中不透明的领域加强监督，譬如说黑池交易--这种交易中，投资者可以在银行安排的私下场合里匿名交易。在某些场合下，监管者甚至威胁要取缔这种获利丰厚的业务模式。

“过去三个月里，地缘政治事件和企业活动有所升温...成交量略有增加，但起点本来就低，”汇丰控股全球股票业务主管Patrick George说。他补充表示，进入2015年，券商行业交易收入可能继续持平。

“该行业将不断缩减规模，直至达到合适的盈利水平。”

**成交量回升**

根据汤森路透数据，1-8月全欧洲月度股市成交量平均为1.6万亿欧元(2.0万亿美元)，较上年同期小幅增加，但与2007年金融危机之前的2.5万亿欧元以上相比仍相去甚远。

汤森路透数据显示，同期美国月度平均股市成交量亦小幅增加；亚太股市成交量则小幅下滑。

鲜有人预期成交量会很快回到危机前的水准。对银行承担风险和员工报酬的最新规定，已将银行自营交易的大规模押注挤出市场；同时，投资者对全球复杂又有风险的交易裹足不前。

“从交易的角度而言，现在正是困难时期。在欧洲的国际投资人对于投资标的变得有点挑剔，”巴克莱(BARC.L)欧洲、中东与非洲现货交易主管Neal Hallett表示。

平均增幅一直相当温和：研究公司Coalition所追踪的10大投资银行，包括瑞银UBSN.VX、摩根士丹利(MS.N)和花旗集团(C.N)在内，2014年上半年股票业务营收较上年同期下滑了4%。

然而股票部门的表现优于债市、汇市和大宗商品交易部门，后者的上半年营收减少了13%，过去10年来明显已转入电子盘交易。

摩根大通周二公布第三季财报，称股票业务营收较上年同期下滑了1%。同时，花旗这项营收增加了14%。

综合上半年数据显示，预估2014年该产业营收将从2013年的414亿美元降至403亿。

**强者恒强**

可以肯定的是，即便在市场规模持平、甚至缩水的情况下，还是有乐观派虎视眈眈，期望扩大市场份额。

他们认为规模较小的业者终将退出这块业务，在苏格兰皇家银行(RBS.L)与法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)出售经纪业务分支后，大型券商吸收了他们的市场份额，而且不必历经债券市场那般痛苦的结构重组过程。

“较大的业者获得了大好机会，”Sanlam Securities交易执行主管Mark Ward表示，“(他们)的资产负债情况足以杀出重围，在小型业者退出时接管这些业务。”

根据Coalition的数字，2014年6月底，前10大银行的证券业务第一线员工人数，已经下滑至1.74万人，低于2010年6月底的2.01万人。

固定收益业务的波动更加剧烈。从2010年6月底至2014年6月底，固定收益业务从业人员由2.39万人减少至1.77万人。

“证券业仍有乐观的理由，”Coalition一位主任Paul Johny表示，他指出，非交易类服务表现颇具韧性，例如面对基金投资的机构经纪服务。

“即便如此，2014年仍令人失望，而且完全不能确定这个行业已经触底反弹。”(完)

(编译 郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰)

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