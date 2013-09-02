9月金融市场剧烈波动行情一触即发

2013年8月28日，交易员们在纽交所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦8月30日 - 进入9月了，而对金融市场而言，这通常代表一件事：剧烈波动。今年似乎将变成一次经典性代表。

叙利亚冲突情势蓄势待发，在近期风险清单上名列前茅，但对投资人至关重要的则是9月中的美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议，会中将决定开始缩减货币刺激的时机是否已经成熟。

“转为缩减措施是一个巨大改变，”基金管理公司CarmignacGestion投资委员会成员Sandra Crowl指出。

“这将是美债20年多头行情的终点，多年来将流动性注入美国经济、然后流入新兴市场的现象也将结束。”

如果这还不足以令人紧张的话，别忘了，中国正面临转型至较低成长速度的挑战，而欧洲及日本还在奋力脱离长期低迷。

**9月震撼洗礼**

根据纪录，9月通常是剧烈波动的月份，许多投资人也是在9月结束夏休，重回市场，规划到年底这段时间的投资计划。

贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich指出，根据最远回溯到1896年的道琼工业指数.DJI资料，9月一直是一年之中最糟的一个月。

Koesterich在一篇报告中指出，根据以往资料，在一些欧洲市场--包括德国及英国--及日本，9月也是一年里面最差的月份。

今年，经历过8月的考验，市场紧张情绪已经升高。8月期间，当情势显示欧美国家考虑对叙利亚发动军事行动，以制裁叙利亚在大马士革使用化学武器，芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数.VIX跳涨逾20%，触及三个月高位。

9月引发剧烈波动的导火线可能是10年期美债收益率。在原本通常市况淡静的夏季期间，美债收益率已经从6月初的略低于2.0%大涨近五成，达到近3.0%水准。

资产管理业者指出，重点不只是美债收益率升到多高，同时也在于上升速度以及升至过高水准的可能性，这将导致货币环境不合理的实质性紧缩，成为投资人面对的一项主要风险。

“利率是投资道路上最大的明显坑洞，”Barclays Wealth欧洲投资策略负责人Kevin Gardiner指出。

如果一切顺利，美国经济显示出能够承受可能伴随美联储9月缩减购债而至的利率走升，那么更多资金很可能流向发达经济体股市。

Gardiner说，“为了获得一定程度的收益和投资组合增长，你必须有良好的股票资产配比，而且能够承受短期波动。”

在这种前景下，欧洲仍是受青睐的投资目的地，因为欧元区和英国显示出经济复苏的迹象，尽管该地区股市的近期表现超出其他主要发达市场。

8月欧洲股市STOXX Europe 600指数下跌0.35%，由于叙利亚危机升级使所有风险资产受到打击，同期的美国股市标准普尔500指数.SPX下跌约2.8%。

“争论的焦点在于是否应当加大欧洲资产投资。现在是否应当加码？但欧元区也存在风险，还没有消除，”Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan表示。

Euro STOXX指数今年仅上涨约7%，不到美国股市标普500指数15%涨幅的一半，这意味着欧洲股市还有上涨的潜力。

摩根大通资产管理的全球策略师Patrik Schowitz认为，欧洲股市的另一个有利因素在于：虽然欧洲企业获利因复苏尚未稳固而不太强劲，但根据市净率估值，欧洲股票价格较历史均值低25%。

当前的市净率为1.6倍，25年均值为2.1倍；而新兴市场股票的市净率为1.5倍，较18年均值1.8倍低18%。

“因此，根据市净率估值，欧洲股市的吸引力非常明显--甚至比新兴市场股票更低廉，”Schowitz表示。美国股票价格较历史市净率低12%。

**新兴市场面临压力**

新兴市场可能对9月市场波动的感受最为强烈。由于市场预期美联储将缩减刺激政策，8月新兴市场股市的资金外流愈演愈烈。

投行上周五引用基金追踪机构EPFR Global的数据称，最近一周新兴市场股市基金资金外流增加逾一倍至39亿美元，而前一周为17亿美元。

资产管理机构担心，美联储9月17-18日会议前后几周，如果美国利率上升过快，资金流出新兴市场的势头将只会加剧。

不过长期来看，如果美联储设法在缩减刺激政策的同时不危及到经济复苏，则更有可能出现全球经济成长加速，那么市场对新兴市场的看法也可能发生转变。

“新兴市场现在基本上已经不招人喜欢，投资者对新兴市场的看法极为负面，”Kleinwort Benson的投资长Mouhammed Choukeir表示。

“美联储缩减刺激政策可能进一步增加下行压力，但估值水平摆在那里，这可能意味着比一些发达市场更好的机会，”他表示。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 徐文焰)

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