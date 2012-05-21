财政部称地方债风险总体可控--新华

路透北京5月21日电---中国财政部预算司副司长李承表示,中国地方债风险总体可控,未来将多举措防范风险,包括建立规范的地方政府举债融资机制,严格控制地方政府新增债务等.

新华网报导援引李承并指出,今年中央代发地方政府债券2,500亿元,比2011年增加500亿元,新增部分重点用於加强保障性安居工程建设.

据审计署审计结果显示,截至2010年年底,中国地方政府性债务余额为10.7万亿元.地方政府负有偿还责任的债务率为52.25%,加上地方政府负有担保责任的或有债务,债务率为70.45%.

国务院总理温家宝最新讲话则要求,妥善处理地方政府性债务,在控制财政金融风险的前提下,继续支持有还款能力的项目,避免资金链断裂.

"经过清理规范,融资平台公司融资规模膨胀的势头已得到有效遏制",李承并称,下一步将研究严格控制地方政府新增债务,强化高风险地区债务管理的政策措施.同时,规范地方政府融资平台公司管理.

其他具体举措还包括,进一步完善地方政府债券发行和偿还机制,规范地方政府债务的举借方式和使用范围;研究将债务收支分类纳入预算管理;严控地方政府举债和担保承诺行为;进一步完善地方政府性债务管理信息系统,动态监控地方政府性债务.

另外,财政部还表示,将合理确定各地区债券规模控制数,加强债券资金监管,督促地方按中央政策规定分配使用好债券资金,最大限度地发挥债券资金使用效益.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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