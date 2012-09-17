财政部：前八月国企利润同比降12.8% 8月环比转微增

上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函

路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。