财政部：前八月国企利润同比降12.8% 8月环比转微增

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月17日电---中国国企盈利略有好转.财政部周一公布,国有企业1-8月累计实现利润总额1.38万亿元人民币,同比下降12.8%,但降幅较前七月的13.2%有所缩窄.
财政部新闻稿并显示,8月国有企业利润较7月环比增1.1%,较7月时的环比下降11.6%大幅改善.
1-8月,国有企业累计实现营业总收入26.79万亿元,同比增长9.7%,8月比7月环比增长0.8%.前八个月销售净利率为3.8%,比去年同期下降1.1个百分点.
从行业看,前八月实现利润同比增幅较大的行业为烟草行业、电力行业、汽车行业、电子行业等.实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、石化行业等.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。