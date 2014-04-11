金融改革应优先推汇率市场化 存款保险年内出--易纲

路透北京4月11日 -中国人民银行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化，中国有望在今年建立存款保险制度。

新华社周五援引他在美国约翰斯·霍普金斯大学出席有关中国金融改革的研讨会时的讲话称，中国当前正同时推进汇率市场化、利率市场化和资本项目可兑换等金融改革，但这些改革存在先后次序。

“中国应首先大力推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性和实现汇率双向波动，然后谨慎逐步推进利率市场化改革，与此同时逐步推动部分资本项目可兑换改革。”易钢称。

易纲强调，资本项目可兑换改革是一个较为长期的过程，不可能一蹴而就，应谨慎而行。以1997年亚洲金融危机中的泰国为例，由于缺乏管理跨境资本流动的机制，在固定汇率条件下开放资本账户会带来灾难性风险。

他还指出，中美利差导致美元和人民币的套息交易盛行，处理不好也会造成跨境资本大幅波动。考虑到美联储退出量化宽松政策、中国经济增长放缓和2月份中国贸易逆差达到约230亿美元等因素，近期人民币汇率贬值符合市场人士看法。

易纲坦言，中国金融改革受到一些条件约束。以利率市场化改革为例，从微观层面来看，由于许多企业和地方政府融资平台缺乏预算硬约束机制，对利率并不敏感，还未为利率市场化做好准备；从宏观层面来看，当前中国经济面临一些下行压力，如果现在完全放开利率，短期利率和融资成本上升将不利于稳定经济增长。

易纲表示，过一段时间，外界可以更清楚看到中国仍在坚持执行人民币汇率形成机制的市场化改革，并预计未来人民币汇率弹性将进一步增强，双向波动将成为常态。

当天在国际货币基金组织（IMF）主办的另一场研讨会上，易纲敦促美国尽快批准IMF2010年份额与治理改革方案。他说，这一改革符合各国利益，如果改革失败将会严重损害二十国集团的领导力，并影响IMF的合法性和未来资金来源。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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