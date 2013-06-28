美国金融：美联储将于下周二就美国银行资本规定投票

中国货币市场：宽松依旧回购利率续降，七天以上资金供给略显收敛

路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1