美国金融：美联储将于下周二就美国银行资本规定投票

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透华盛顿6月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于下周完成备受期待的提高美国银行法定资本额的计划，联储理事会计划就最终规定进行投票。
美联储周四表示，将在下周二(7月2日)举行公开会议，讨论资本要求。
美联储、美国通货监理局(OCC)和美国联邦存款保险公司(FDIC)去年6月提出设立监管规定，以实施巴塞尔III全球资本协议。
该协议是国际监管者在2007-2009年金融危机后，确保银行体系更具韧性的关键举措。
但美国和其他国家在实施该协议的监管规定完成进度上落后数月。金融业密切关注监管者完成资本规定的进展。
根据巴塞尔III协议，银行将对其投资组合进行复杂的风险评估，以决定需要多少权益资本。监管者还设置了3%的最低杠杆率要求，即资本与总资产的比例。
预计于2019年逐步采用的该协议，将要求多数银行保持更多顶级资本，约为现有规定要求的三倍。
虽然银行、尤其是规模较小的银行也认同他们需要更多的资本缓冲，但称该规定要求太高。
另一方面，很多美国监管者和改革支持者呼吁提高杠杆率，尤其是大型银行。两位美国参议员提出将大型银行的杠杆率提高到15%。
美联储尚未发布规定的最终版本。下周二的投票将是迈向实施新规的第一步。
FDIC和OCC也需要批准该规定。FDIC还未宣布举行会议讨论上述规定。(完)
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1