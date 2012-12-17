美国金融: 美联储计划加强对外资银行监管,或提高外资银行运营成本

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
美联储理事会一致同意公布上述建议,征求公众意见.
美联储称,额外资本和流动性缓冲可能"逐渐"提高成本,但也会使银行更稳定.不过国际性银行对此颇有怨言.
"美联储的建议...过度宽泛,可能促使外资银行撤离美国市场,冲击我们的经济和金融市场,"国际银行家协会(Institute of International Bankers)在一份声明中称.
但美联储官员表示,他们认为风险可控,且他们在研究这项提议时与外国监管机构沟通过.
业界组织可以在3月末前就该计划提出意见.然后监管机构将在2015年7月开始实施新规定-这些规定适用于全球资产在500亿美元或以上的银行.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。