美国金融: 美联储计划加强对外资银行监管,或提高外资银行运营成本

美联储理事会一致同意公布上述建议,征求公众意见.

美联储称,额外资本和流动性缓冲可能"逐渐"提高成本,但也会使银行更稳定.不过国际性银行对此颇有怨言.

"美联储的建议...过度宽泛,可能促使外资银行撤离美国市场,冲击我们的经济和金融市场,"国际银行家协会(Institute of International Bankers)在一份声明中称.

但美联储官员表示,他们认为风险可控,且他们在研究这项提议时与外国监管机构沟通过.