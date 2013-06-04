美国金融：监管机构提议对AIG、保德信金融和通用金融进行重点监督

路透华盛顿6月3日 - 美国监管机构周一提议，加强监管美国国际集团(AIG) 、保德信金融 和通用金融(奇异资融,GE Capital)。这一外界期待已久的举措意在降低这些机构对市场构成的风险。

金融稳定监管委员会表示，其已经投票决定，提议将某些非银行金融企业认定为“具有系统重要性”，否则这些规模庞大的企业一旦倒闭，或将造成金融市场动荡。

监管者并未说明那些企业被选中。AIG、保德信金融和通用金融周一都表示，已接到通知，风险委员会提议给它们贴上“具有系统重要性”的标签。

该委员会若最终决定一家金融企业具有系统重要性，将招致美国联邦储备理事会(美联储/FED)额外的监管审查。

“今天，委员会又向前迈出了重要一步，行使了它的一项主要权力以保护纳税人，降低金融系统风险并提高金融稳定性，”美国财长杰克卢在声明中称。杰克卢是该委员会的主席。

2010年的多德-弗兰克法案创设了该委员会，并赋予其将大型非银行金融企业置于美联储监管之下的权力。在2007-2009年的金融危机期间，有多家此类金融机构濒临倒闭，或者被迫接受政府救助。

被指定接受额外监管的企业必须参与定期的压力测试，遵守新的资本要求并写下“生前预嘱”，即一旦公司破产将如何进行分拆。

各家企业可在该委员会投票后的30天内提出反对，并要求举行听证。之后该委员会也有30天时间召开听证。

保德信金融在声明中称，其正在考虑是否要求听证。AIG发言人Matthew Gallagher不愿说明该公司是否将提出听证申请。

通用金融发言人Russell Wilkerson表示，该公司正“审视该决定的细节”，拒绝进一步置评。(完)