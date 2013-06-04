美国金融：监管机构提议对AIG、保德信金融和通用金融进行重点监督

《汇市简讯》小时云区令欧元/美元汇价承压，下方展开盘整
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
路透华盛顿6月3日 - 美国监管机构周一提议，加强监管美国国际集团(AIG) 、保德信金融 和通用金融(奇异资融,GE Capital)。这一外界期待已久的举措意在降低这些机构对市场构成的风险。
金融稳定监管委员会表示，其已经投票决定，提议将某些非银行金融企业认定为“具有系统重要性”，否则这些规模庞大的企业一旦倒闭，或将造成金融市场动荡。
监管者并未说明那些企业被选中。AIG、保德信金融和通用金融周一都表示，已接到通知，风险委员会提议给它们贴上“具有系统重要性”的标签。
该委员会若最终决定一家金融企业具有系统重要性，将招致美国联邦储备理事会(美联储/FED)额外的监管审查。
“今天，委员会又向前迈出了重要一步，行使了它的一项主要权力以保护纳税人，降低金融系统风险并提高金融稳定性，”美国财长杰克卢在声明中称。杰克卢是该委员会的主席。
2010年的多德-弗兰克法案创设了该委员会，并赋予其将大型非银行金融企业置于美联储监管之下的权力。在2007-2009年的金融危机期间，有多家此类金融机构濒临倒闭，或者被迫接受政府救助。
被指定接受额外监管的企业必须参与定期的压力测试，遵守新的资本要求并写下“生前预嘱”，即一旦公司破产将如何进行分拆。
各家企业可在该委员会投票后的30天内提出反对，并要求举行听证。之后该委员会也有30天时间召开听证。
保德信金融在声明中称，其正在考虑是否要求听证。AIG发言人Matthew Gallagher不愿说明该公司是否将提出听证申请。
通用金融发言人Russell Wilkerson表示，该公司正“审视该决定的细节”，拒绝进一步置评。(完)
0659 GMT * 小时云区图下移到1.0600-25。欧元/美元若跌至云区下方，可能再度测试1.0570 * 整体走势偏于下行，但汇率在周一构筑的底部1.0570上方展开盘整 * 需要注意，周一走势在图表上形成了十字星型态，表明后市走势不确定 * 卖单下移到1.0650 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2nzD4fH (编译 高琦 审校 王颖)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静