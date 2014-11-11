监管当局酝酿新行规 欲打破“大到不能倒”现象

路透瑞士巴塞尔/伦敦11月10日 - 金融监管当局正在酝酿确保由债权人而不是纳税人为大银行破产买单的新规定，如果银行违反了这些新规，他们或许不得不放弃派发股息，并控制奖金发放额。

金融稳定委员会主席暨英国央行总裁卡尼称，周一提议的这些规定成为一道分水岭，将打破纳税人为金援大到不能倒的银行买单的局面。

“一旦实施，在全球系统重要性银行得以在不诉诸公共资金以及不扰乱整个金融体系的情况下，进行分拆(关闭)的过程中，这些协议将发挥重要作用，”卡尼在声明中称。

按照这些计划，高盛(GS.N)和汇丰控股(HSBA.L)等全球银行从2019年1月起，应当具备至少相当于风险加权资产16-20%的债券或股权作为缓冲。

这其中的债券将可转换为股权，以支撑遇到问题的银行。银行的总缓冲将包含银行为防范未来危机所必须遵守的最低强制核心资本充足率要求的缓冲。

这项新规将适用于监管当局认定具全球“系统性重要”地位的30家银行，但起初名列其中的三家中国银行业者则被排除在外。

20国集团(G20)领袖本周稍晚在澳洲开会时，料将支持这项提案。该项提案将进行公开谘询，直到2015年2月2日。

由于各国央行及政府均曾参与起草过程，因此卡尼有信心这项新规将会适用各国。

金融稳定委员会表示，多数银行需要出售更多债券，以符合新规要求。银行已经售予投资者的一些债券(即所谓的优先债券)需要加以重整。

在金融危机之际，优先债券多半受到保障，这意谓着投资人不会损失金钱。但卡尼表示，若各国法规允许，且投资人事前已被提醒的话，这些债券未来可能必须承担损失。

这项新的缓冲措施--正式名称为总损失吸收能力(total loss absorbing capacity，TLAC)，必须至少为银行杠杆比率的两倍，为另一项不计风险水平、衡量资本相对于总资产的标准。

放眼全球，这项杠杆比率初步订在3%，但在2015年定案后可能会上调。

TLAC有一些必须由海外重要分支机构持有，以消除其所在国家监管机构疑虑。卡尼说，银行可能得因特定业务模式的“附加”，持有的部位需高于最低门槛。

德国金融监管局主席Elke Koenig表示，监督者应该朝着16-20%区间的高端靠拢，但会给予银行业更多时间来合规。

评级机构惠誉称，一旦计入其他资本要求，银行的缓冲部位最终可能高达相当于其风险加权资产的四分之一。分析师估算出这可能达数十亿美元。

花旗(C.N)分析师估计，新规可能让欧洲银行业2016年损失多达3%的获利。

花旗表示，欧洲银行业将肩负起发行此类新债最大的责任，包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、德意志银行(DBKGn.DE)、西班牙对外银行(BBVA) (BBVA.MC)、意大利裕信银行(UniCredit)；在欧洲，瑞士及英国银行业者所受影响程度将是最小。(完)

(编译 白云/龚芳/李婷仪 审校 孙茉莉/杜明霞)

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