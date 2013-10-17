版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 18日 星期五 03:15 BJT

标题新闻：美联储称计划在10月24日理事会议上对美国银行业提出新的流动性要求

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐