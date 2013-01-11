美国金融: 消费者金融保护局完成抵押贷款新规

路透华盛顿/巴尔的摩1月10日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周四完成新的抵押贷款规定,新规定对房市的短期影响预料不大,但能够防止银行业故态复萌,像金融危机之前那样滥发放高风险次优抵押贷款.

消费者金融保护局以这套新规定取得平衡,获得消费者团体及银行业者肯定.

新规定将强迫银行核实借款人收入、负债及就业情况.

为鼓励银行发行较安全、较低价的贷款产品,银行发放"合格抵押贷款",将获得新规提供的法律保护.

CFPB企图采取中庸之道,一方面不愿给予银行业者所要求的绝对法律保护,但同时也让借款人无法拥有极大的控告银行权力.

CFPB主管Richard Cordray指出,新规定经过特别设计,以确定不会扼杀房市复苏,同时也给予消费者更多保护.

"当消费者坐下来签署贷款协议时,他们不应该要为自己负担不起的抵押贷款而破产,"Cordray在新闻稿中称.