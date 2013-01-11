美国金融: 消费者金融保护局完成抵押贷款新规

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿/巴尔的摩1月10日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周四完成新的抵押贷款规定,新规定对房市的短期影响预料不大,但能够防止银行业故态复萌,像金融危机之前那样滥发放高风险次优抵押贷款.
消费者金融保护局以这套新规定取得平衡,获得消费者团体及银行业者肯定.
新规定将强迫银行核实借款人收入、负债及就业情况.
为鼓励银行发行较安全、较低价的贷款产品,银行发放"合格抵押贷款",将获得新规提供的法律保护.
CFPB企图采取中庸之道,一方面不愿给予银行业者所要求的绝对法律保护,但同时也让借款人无法拥有极大的控告银行权力.
CFPB主管Richard Cordray指出,新规定经过特别设计,以确定不会扼杀房市复苏,同时也给予消费者更多保护.
"当消费者坐下来签署贷款协议时,他们不应该要为自己负担不起的抵押贷款而破产,"Cordray在新闻稿中称.
各界相关人士仍在研究这套新规定,但他们表示,预料新规定不会大幅改变抵押贷款市场,但应该可以防止未来再度出现浮滥放款情形.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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