美国政经：奥巴马要求监管当局加快华尔街改革进程

路透华盛顿8月19日 - 美国总统奥巴马周一将美国金融监管当局高官召集到白宫，指示他们顶住银行业密集游说的压力，加快华尔街的改革进程。

金融危机顶点过去约五年后，在2010年通过的多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法案呼吁建立的规则中，监管当局已经完成了约40%。

金融机构已经错过了很多最后期限，因为它们正在竭力相互合作，也在考量来自金融行业、消费者团体和国会等方面的反馈。

白宫在下午会议的一份声明中表示，奥巴马和其他官员讨论了监管当局可以更好协调的方式，以及其他议题。

“总统肯定了监管当局的工作，但也强调需要加紧实施华尔街尚未完成的部分关键改革，以保证我们能够避免再度遭受导致大衰退的金融危害，”声明称。

一位白宫发言人也在会前重申，在抵制大银行弱化规则的压力方面，独立监管机构十分重要。

与会人士包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国联邦存款保险公司(FDIC)和消费者金融保护署等机构的官员。他们离开白宫时未向记者透露讨论内容。

9月将迎来雷曼兄弟破产的五周年纪念日。投资银行雷曼兄弟的破产曾重挫市场，并且常被视为金融危机的顶点。

为了应对金融危机，美国国会通过了多德-弗兰克法案。该法案呼吁建立数百项新规，包括对大规模互换市场、抵押贷款、消费者金融产品和大型非银行金融机构的新监管条例。

监管当局在沃尔克法则(Volcker rule)的起草上尤其颇费周折。该法则禁止银行使用自有资金进行风险交易。这一改革的进程落后计划一年多，因为五家不同机构试图在一项规则上达成一致。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)