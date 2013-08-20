美国政经：奥巴马要求监管当局加快华尔街改革进程

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿8月19日 - 美国总统奥巴马周一将美国金融监管当局高官召集到白宫，指示他们顶住银行业密集游说的压力，加快华尔街的改革进程。
金融危机顶点过去约五年后，在2010年通过的多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融改革法案呼吁建立的规则中，监管当局已经完成了约40%。
金融机构已经错过了很多最后期限，因为它们正在竭力相互合作，也在考量来自金融行业、消费者团体和国会等方面的反馈。
白宫在下午会议的一份声明中表示，奥巴马和其他官员讨论了监管当局可以更好协调的方式，以及其他议题。
“总统肯定了监管当局的工作，但也强调需要加紧实施华尔街尚未完成的部分关键改革，以保证我们能够避免再度遭受导致大衰退的金融危害，”声明称。
一位白宫发言人也在会前重申，在抵制大银行弱化规则的压力方面，独立监管机构十分重要。
与会人士包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)、美国联邦存款保险公司(FDIC)和消费者金融保护署等机构的官员。他们离开白宫时未向记者透露讨论内容。
9月将迎来雷曼兄弟破产的五周年纪念日。投资银行雷曼兄弟的破产曾重挫市场，并且常被视为金融危机的顶点。
为了应对金融危机，美国国会通过了多德-弗兰克法案。该法案呼吁建立数百项新规，包括对大规模互换市场、抵押贷款、消费者金融产品和大型非银行金融机构的新监管条例。
监管当局在沃尔克法则(Volcker rule)的起草上尤其颇费周折。该法则禁止银行使用自有资金进行风险交易。这一改革的进程落后计划一年多，因为五家不同机构试图在一项规则上达成一致。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。