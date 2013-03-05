美国金融：现有规则有希望解决金融机构大到不能倒的问题－美联储理事

路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，美国金融监管机构需要时间，以证明其解决金融机构“大到不能倒”问题的计划能够见效，尽管未来可能需要采取更加严厉的措施。

在2007－2009年美国金融危机期间被迫救助数家银行后，监管机构一直在研究出台严苛的新规以提高银行的安全性，例如提高资本标准。同时监管机构也在研究如何处置难以为继的大到不能倒的银行，使之能够顺利破产。

但批评人士称，政府应该采取更多行动。不少人呼吁监管机构分拆大型银行。

鲍威尔在一个国际银行业会议上称，新规则应当帮助减轻人们的一个感觉，即美国政府将再次救助陷入困境的大型银行。目前许多新规仍在由美联储和其他银行监管部门进行最终确定。

“我本人的看法是，当前改革的框架是有希望的，应该给予时间令其发挥作用。”他说，“不管怎样，必须解决‘大到不能倒’的问题，即便最后发现还需要出台更多干预措施。”

最近几周，政界人士、行业组织和监管机构再次开始讨论，监管机构在确保大型银行能够在不造成整个金融系统动荡的情况下破产方面，是否已经做得足够。

美国民主党参议员Sherrod Brown，以及共和党参议员David Vitter上周称，他们计划就该问题提出议案。

Brown此前曾提议制定限制大银行非存款负债等规定，这一想法得到一些现任和前任监管官员的支持。

鲍威尔表示，这样限制短期负债可能令金融机构得以将业务活动多元化，同时迫使其依赖更加稳定的融资渠道。