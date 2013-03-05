美国金融：现有规则有希望解决金融机构大到不能倒的问题－美联储理事

香港个股：复星国际副董事长梁信军因健康原因离任，去年净利增长28%
路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际称，公司执行董事、副董事长兼首席执行官梁信军因健康原因辞去所有职务，周二生效；同时公布去年度净利同比增长28%。
路透华盛顿3月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周一表示，美国金融监管机构需要时间，以证明其解决金融机构“大到不能倒”问题的计划能够见效，尽管未来可能需要采取更加严厉的措施。
在2007－2009年美国金融危机期间被迫救助数家银行后，监管机构一直在研究出台严苛的新规以提高银行的安全性，例如提高资本标准。同时监管机构也在研究如何处置难以为继的大到不能倒的银行，使之能够顺利破产。
但批评人士称，政府应该采取更多行动。不少人呼吁监管机构分拆大型银行。
鲍威尔在一个国际银行业会议上称，新规则应当帮助减轻人们的一个感觉，即美国政府将再次救助陷入困境的大型银行。目前许多新规仍在由美联储和其他银行监管部门进行最终确定。
“我本人的看法是，当前改革的框架是有希望的，应该给予时间令其发挥作用。”他说，“不管怎样，必须解决‘大到不能倒’的问题，即便最后发现还需要出台更多干预措施。”
最近几周，政界人士、行业组织和监管机构再次开始讨论，监管机构在确保大型银行能够在不造成整个金融系统动荡的情况下破产方面，是否已经做得足够。
美国民主党参议员Sherrod Brown，以及共和党参议员David Vitter上周称，他们计划就该问题提出议案。
Brown此前曾提议制定限制大银行非存款负债等规定，这一想法得到一些现任和前任监管官员的支持。
鲍威尔表示，这样限制短期负债可能令金融机构得以将业务活动多元化，同时迫使其依赖更加稳定的融资渠道。
不过他也驳斥了其他一些提议，诸如彻底分拆大银行。他认为这样做“可能涉及主观判断、降低效率和过渡比较困难。”(完)
路透香港3月29日 - 中国民营投资集团--复星国际称，公司执行董事、副董事长兼首席执行官梁信军因健康原因辞去所有职务，周二生效；同时公布去年度净利同比增长28%。
* 美元指数从四个半月低位回升 * 美联储官员讲话提醒市场注意升息计划 * 英镑静候英国正式提交退欧文件 路透东京3月29日 - 美元兑一篮子货币周三自四个半月低位回升，因良好数据支持美国年内将继续升息的预期；与此同时，英镑受到英国即将退欧担忧的拖累。 美元指数 小升0.1%至99.754，脱离本周稍早创下的11月11日以来低位98.858，当时因特朗普医改议案未在国会通过。 医改议案受挫引燃特朗普能否兑现财政刺激和减税承诺的疑虑，这打压美元兑日圆 跌至11月18日来低点110.11。美元兑日圆最新报111.17，日内小升。 “我认为在医改议案未通过的情况下，关于‘特朗普经济学’的乐观情绪仍在主导美元/日圆走势，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “美元颇具韧性，这显示出市场参与者仍乐观并希冀特朗普政府将有所作为，”山本雅文表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔在电视采访中称，今年再加息两次看来是合适的，这亦提振美元。
恒生指数昨天收复周一大部分失地，开市后升幅持续扩大，最多涨166点，高见24,360点，重越10天线（约24,303点）之上，惟午后升幅收窄，中段仅涨80点，见24,274点全日低位。尾市重拾升势，恒指收报24,345点，涨152点（0.63%）。全日高低波幅只有85点，成交缩至694亿港元。