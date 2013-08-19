美国金融：美联储要求大型银行改善资本规划

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
美联储也将上述测试用于决定银行是否能回购股份或向股东支付股息。金融服务业的部分人士已经抱怨美联储测试的评价标准不够透明。
在3月结束的一轮测试中，美联储指责摩根大通 和高盛(Goldman Sachs) 在资本规划方面存在“质量”隐忧，即便监管机构称这些银行的资本充足率水平是可以接受的。
美联储也批准了其他14家公司的资本规划，包括花旗集团(Citigroup) 和美国银行 ，并不附带任何附加条件。但其在周一表示，所有银行在某种程度上都需要改善资本规划。
美联储称其报告描述了监管当局的预期，并指出在先前压力测试中存在不足或不可接受的操作。美联储的报告中未点出银行名字。
美联储报告指出的问题包括模型技术未解决银行具体风险、亏损和营收预测无法复现，或是规划流程存在管理问题。
监管当局还称，下一轮美联储主导的压力测试将在今年秋季开始。美联储称，下次测试将包括2013年参加过测试的18家公司，以及另外12家资产逾500亿美元的银行。(完) (编译 白云/朱晓军；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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