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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 08:04 BJT

美国个股：美银将就信用卡问题向消费者支付7.27亿美元

路透华盛顿4月9日 - 针对信用卡附加产品相关的诉讼，美国监管部门周三责令美国银行 拿出7.27亿美元安抚消费者。

此外，美国消费者金融保护局还对欺诈性产品营销及不当客户帐单作业的指控，处以2,000万美元的罚款。美国通货监理局亦向美银开出2,500万美元的罚单。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)
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