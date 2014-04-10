《分析》美联储加强银行业融资监管，可能让华尔街面临更大冲击

**前途未卜**

美联储及另外两家银行业监管部门周二宣布新规，要求美国八家最大的银行控股公司维持一级资本比率相当于总资产的5%。已投保银行分支机构必须满足6%的比率要求。

此规定是2007-2009年金融危机后要求银行业增加资本的全球性协议的一部分，适用于摩根大通 、花旗 、美国银行 、富国银行 、高盛 、摩根士丹利 、纽约梅隆银行 和道富银行 。

但另外三项规定尚未解决，也不清楚要如何落实。

针对全球银行业的长期债务规定及附加税问题，是国际监管部门及美联储要优先考虑的事项。

塔鲁洛特别喜欢抨击短期融资问题，经常会提到这点。

他周二表示，已敲定的杠杆规定“仅略微提高了...增加资本拨备以解决企业在可操作、趸售短期融资方面弱点的可能性。”

来自国会和外部团体的额外压力，进一步促使监管部门结束外界对政府会在大型银行濒临倒闭之际施以援手的想法。这更加激励了监管部门进一步加强融资问题监管。

国际货币基金组织(IMF)近期发布研究报告称，正是这种政府会施以援手的看法，让美国最大的几家银行的借贷成本低于较小型银行，节省下来的融资成本约达200至700亿美元。

Ireland表示，当前环境下，银行业融资规定可能只会变得更加严厉。

“我认为你应该结合'大到不能倒'的背景来看这个问题，”Ireland称，“国会就提高大到不能倒(银行)的资本水平有很多的讨论。”(完) (编译 郑茵/许娜；审校 张荻)