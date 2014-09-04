美国金融：监管部门加强流动性规定，强制银行持有足够易变现资产

路透华盛顿9月3日 - 美国监管部门周三颁布规定，要求银行持有足够的易变现资产，以在信贷紧缩期间保持偿债能力。之前在2007-09年的金融危机期间，很多银行陷入资金短缺困境。

全球都在努力让摩根大通 和花旗集团 这样的大银行更加强健，同时防止未来再出现金融系统崩溃。三家主要的银行监管部门采取的这项规定则是一个新进展。

“流动性短缺是金融危机的传播介质，”美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛称。“(新规定)通过限制大银行承担过高的流动性风险，来降低流动性短缺的几率。”

美联储称，到2017年，美国大型银行将需要持有总额约2.5万亿美元的高流动性资产，现在距离这一标准还差约1,000亿美元。

监管部门还提出建议，有关互换买卖双方在中央清算所以外交易时，必须提列的准备金下限，因这种交易风险更高。