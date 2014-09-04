美国金融：监管部门加强流动性规定，强制银行持有足够易变现资产

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透华盛顿9月3日 - 美国监管部门周三颁布规定，要求银行持有足够的易变现资产，以在信贷紧缩期间保持偿债能力。之前在2007-09年的金融危机期间，很多银行陷入资金短缺困境。
全球都在努力让摩根大通 和花旗集团 这样的大银行更加强健，同时防止未来再出现金融系统崩溃。三家主要的银行监管部门采取的这项规定则是一个新进展。
“流动性短缺是金融危机的传播介质，”美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛称。“(新规定)通过限制大银行承担过高的流动性风险，来降低流动性短缺的几率。”
美联储称，到2017年，美国大型银行将需要持有总额约2.5万亿美元的高流动性资产，现在距离这一标准还差约1,000亿美元。
监管部门还提出建议，有关互换买卖双方在中央清算所以外交易时，必须提列的准备金下限，因这种交易风险更高。
这项流动性规则最初在2013年10月提出，将强制银行持有足够的流动性资产，包括现金、公债、以及其他证券，能在危机期间提供30天所需资金。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)