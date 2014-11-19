《独家新闻》欧盟将暂缓对美国清算机构实施当地监管规则--消息

路透华盛顿11月18日 - 一位知情消息人士称，欧盟近期将推迟要求美国清算机构遵守欧盟规则的最后期限，此举将缓和欧美在监管互换方面的争端。

消息人士称，截止日期将从今年12月15日推迟到2015年6月15日。该消息人士要求匿名。路透在9月首次报导称，欧盟当时正考虑推迟执行，但此举并未确定。

欧盟执委会一发言人周二对路透表示，有人建议把12月15日的截止日期向后推迟，欧盟认为该建议有望很快被采纳。

此前几个月的协商，未能在调和互换规则的国际管辖权限方面取得突破性进展。

美国商品期货交易委员会(CFTC)要求海外清算中心在美国开展业务时要遵守当地规则。

另一方面，在截止日期之后，欧洲将坚持对美国清算所的监管规则，而不同于对日本、香港和澳洲机构那样给予豁免。

双方的僵持增加美国清算所面对的不确定因素。若美国和欧盟不能达成协议并正式承认对方规则，欧洲银行通过美国机构进行的清算业务，可能需要大幅提高资本缓冲。它们可能把业务转给受欧洲认可国家的清算机构。

CFTC拒绝置评。