《独家新闻》欧盟将暂缓对美国清算机构实施当地监管规则--消息

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿11月18日 - 一位知情消息人士称，欧盟近期将推迟要求美国清算机构遵守欧盟规则的最后期限，此举将缓和欧美在监管互换方面的争端。
消息人士称，截止日期将从今年12月15日推迟到2015年6月15日。该消息人士要求匿名。路透在9月首次报导称，欧盟当时正考虑推迟执行，但此举并未确定。
欧盟执委会一发言人周二对路透表示，有人建议把12月15日的截止日期向后推迟，欧盟认为该建议有望很快被采纳。
此前几个月的协商，未能在调和互换规则的国际管辖权限方面取得突破性进展。
美国商品期货交易委员会(CFTC)要求海外清算中心在美国开展业务时要遵守当地规则。
另一方面，在截止日期之后，欧洲将坚持对美国清算所的监管规则，而不同于对日本、香港和澳洲机构那样给予豁免。
双方的僵持增加美国清算所面对的不确定因素。若美国和欧盟不能达成协议并正式承认对方规则，欧洲银行通过美国机构进行的清算业务，可能需要大幅提高资本缓冲。它们可能把业务转给受欧洲认可国家的清算机构。
CFTC拒绝置评。
消息人士称，即将宣布的这次延后将是第二次推迟，如果6月15日后仍不能化解矛盾，可能还会继续推迟。(完) (编译 王丽鑫；审校 朱晓军)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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