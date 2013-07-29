金融业今年迄今并购交易规模为2002年以来最低

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦7月26日 - 金融行业今年迄今的并购交易规模为1,330亿美元，创下逾10年来最低，说明银行业者仍然保持谨慎，而且监管方迫使其增加资本也限制了他们的资源。
本周在企业第二季财报季期间宣布的多项电信等行业的并购交易，令欧洲并购银行家感到宽慰，因为那里的并购交易额今年迄今下滑了41%。
但私募股票基金等潜在买家难以说服欧洲的银行以极低价格，向他们出售非战略资产，即便这些银行努力加强资本并达到更加严格的国际规定。
汤森路透数据显示，今年迄今包括银行、保险商和资产管理公司的金融业整体并购交易规模为2002年最低。银行业并购规模较2012年下滑58%，而保险商并购规模小升4%。
摩根士丹利(MS.N)在今年的投资银行金融业并购咨询服务排行榜上位列头名。
汤森路透本周稍早公布数据显示，全球上半年所有并购活动的银行费用总额为83亿美元，较上年同期下滑16%。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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