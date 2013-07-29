金融业今年迄今并购交易规模为2002年以来最低

路透伦敦7月26日 - 金融行业今年迄今的并购交易规模为1,330亿美元，创下逾10年来最低，说明银行业者仍然保持谨慎，而且监管方迫使其增加资本也限制了他们的资源。

本周在企业第二季财报季期间宣布的多项电信等行业的并购交易，令欧洲并购银行家感到宽慰，因为那里的并购交易额今年迄今下滑了41%。

但私募股票基金等潜在买家难以说服欧洲的银行以极低价格，向他们出售非战略资产，即便这些银行努力加强资本并达到更加严格的国际规定。

汤森路透数据显示，今年迄今包括银行、保险商和资产管理公司的金融业整体并购交易规模为2002年最低。银行业并购规模较2012年下滑58%，而保险商并购规模小升4%。

摩根士丹利(MS.N)在今年的投资银行金融业并购咨询服务排行榜上位列头名。

汤森路透本周稍早公布数据显示，全球上半年所有并购活动的银行费用总额为83亿美元，较上年同期下滑16%。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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