人行官员称要充分发挥金融监管部际联席会议制度功能

路透上海12月9日 -中国人民银行副行长潘功胜表示，未来应充分发挥金融监管协调部际联席会议制度功能，重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调。并把货币信贷和流动性管理等总量调节与强化宏观审慎管理相结合，进一步完善差别准备金动态调整机制。

《金融时报》周一刊登的潘功胜署名文章指出，中国构建维护金融稳定的宏观审慎管理框架，重点是要处理好货币政策和金融监管的关系。而由于缺乏统筹金融业全局的制度安排，中国现行的金融监管还不能将防范系统性风险贯穿于金融创新全过程，在妥善处理创新、发展与风险之间的关系方面也存在一定的缺失。

“这次危机告诉我们，个体健康的总和不见得等于总体健康，甚至有时针对个体机构监管的加强，还可能因顺周期性加剧宏观金融体系的不稳定。”文章强调。

文章指出，当前金融创新的风险体现以下方面，近年来银行理财等表外业务的迅速扩张，以及房地产、产能过剩、地方政府性债务等领域潜在风险的积聚，都对健全金融监管协调机制提出了更为迫切的要求。

文章分析称，随着中国金融业的快速发展，银证合作、银保合作、证保合作大量存在，作为综合经营载体的金融控股公司和影子银行活动不断涌现，互联网等非金融行业与金融业的相互融合和渗透日益深入，分业经营的界限在实践中逐步被突破。

潘功胜认为，未来需要充分发挥金融监管协调部际联席会议制度功能，重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调，强化金融信息共享，减少监管真空和过度监管，形成监管合力。

今年8月20日《国务院关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度的批复》指出，同意建立由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会和外汇局参加的金融监管协调部际联席会议制度。

文章总结主要经济体的实践来看，具有宏观审慎管理视角的监管主体一般在防范系统性风险方面承担主要责任或最终责任。而宏观审慎管理缺失是此次金融危机的重要因素，主要经济体央行金融监管职能受到剥离或淡化是此次危机的重要制度缺陷。

比如在原有资本充足率监管框架下，经济下行、金融风险上升时所有个体机构的资本充足率约束同时增强，这种系统性的合成力量就很可能带来整个金融体系资产负债表的同时衰退，从而危及整体金融稳定。（完）

(发稿 罗晟; 审校 黄凯)

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