《金融时报》记者因加薪纠纷罢工

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦3月13日电---出版商Pearson(PSON.L)旗下的《金融时报》和英国记者工会（NUJ）称，该报记者与管理层加薪谈判破裂後，记者周二罢工两小时，对管理层发起不信任投票。
《金融时报》提出给编辑团队加薪2%-2.5%，另有1%调整空间，奖金另算。工会称，加薪总预算分配应更均衡。
英国记者工会称，约150名记者周二下午3点到5点罢工并召开会议，以不记名方式通过了对《金融时报》管理层的不信任投票，称管理层在加薪谈判中蔑视员工。
工会副秘书长Barry Fitzpatrick称，工会计划下周举行长达三小时的类似行动，除非管理层同意将纠纷提交至英国咨询、调解和仲裁部（ACAS）裁决。
他对路透说：“这是个骗人的提议。一旦你加薪2%，没人确切知道涨幅是如何分配的。”
《金融时报》发表声明称，上述罢工活动“毫无根据”并且“非理性”，称其加薪提议高於行业平均水平。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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