《金融时报》记者因加薪纠纷罢工

路透伦敦3月13日电---出版商Pearson(PSON.L)旗下的《金融时报》和英国记者工会（NUJ）称，该报记者与管理层加薪谈判破裂後，记者周二罢工两小时，对管理层发起不信任投票。

《金融时报》提出给编辑团队加薪2%-2.5%，另有1%调整空间，奖金另算。工会称，加薪总预算分配应更均衡。

英国记者工会称，约150名记者周二下午3点到5点罢工并召开会议，以不记名方式通过了对《金融时报》管理层的不信任投票，称管理层在加薪谈判中蔑视员工。

工会副秘书长Barry Fitzpatrick称，工会计划下周举行长达三小时的类似行动，除非管理层同意将纠纷提交至英国咨询、调解和仲裁部（ACAS）裁决。

他对路透说：“这是个骗人的提议。一旦你加薪2%，没人确切知道涨幅是如何分配的。”

《金融时报》发表声明称，上述罢工活动“毫无根据”并且“非理性”，称其加薪提议高於行业平均水平。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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