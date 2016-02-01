亚洲、拉美金融服务业薪水增幅料高于北美和欧洲--调查

路透伦敦2月1日 - 周一公布的调查显示，今年亚洲和拉丁美洲金融服务业薪资料增加4.3%，是北美洲和欧洲平均增长预估的近两倍。

美世咨询的调查发现，北美和欧洲工资增速料为2.4%和2.3%，新兴市场国家工资增速料更高，尽管外界担忧当地经济体如何应对商品价格下跌和中国增长放缓。

调查涉及71家来自欧洲、北美、亚洲和南美的银行、保险公司和其他金融服务企业在10月和11月的工资情况，发现61%的受访企业计划将员工的固定薪水提升超过5%。

调查发现，尽管大多数企业将增加固定薪水，58%的企业准备将浮动薪酬减少超过5%。

美世咨询称，这些改变反映了金融服务企业继续努力推进强有力治理和健全风险管理的文化。（完）