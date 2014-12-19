亚股录得15个月最大涨幅 日本央行按兵不动

路透悉尼12月19日 - 亚股周五实现15个月最大涨幅，之前美国股市录得2011年年底以来的最大两日涨幅，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)不急于退出刺激计划提振。

尽管油价依然承压，但股市仍上涨，意味着股票投资者开始看到能源成本下降和消费者支出能力增加的积极面。

日本股市日经指数.N225攀升2.1%，抹去最近多数跌幅，澳洲股指上涨2.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬1.5%，创去年9月来最大单日涨幅。中国股市沪综指.SSEC触及四年高位，随后遭遇获利了结。

“本周结束之际风险人气比周初更强，”巴克莱的分析师称，“市场预期欧洲央行推行QE，加强了美联储对美国经济的乐观言论以及俄罗斯局势趋稳带来的利好信号。”

日本央行周五维持货币政策不变，对经济的评估更为乐观，坚信与首相安倍晋三为重振经济做出的共同努力将促使企业提高薪资和投资。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上可能会重申要求企业提高薪资，并敦促首相安倍晋三推进财政和结构性改革。

在华尔街，投资者仍在庆祝美联储有关耐心决定加息的承诺。道琼工业指数.DJI涨2.43%，标普500指数.SPX升2.4%，Nasdaq指数.IXIC上扬2.24%。

标普500指数创2013年1月以来最大单日涨幅，两天涨幅亦高达4.5%。

科技类股.SPLRCT跳涨3%，甲骨文(ORCL.N)大涨10.2%，因该公司前一日公布的季度财报超过华尔街预期。

**瑞士负利率**

外汇市场方面，瑞郎波幅较大，在瑞士央行意外实行存款负利率后，瑞郎下跌。

若瑞郎上涨，将加剧瑞士的通缩问题，因此面对欧元区经济疑虑和俄罗斯危机加深，瑞士央行希望抑制由此所引起的资金涌向避险货币。

瑞郎兑美元CHF=跌至2013年5月以来低点0.9847。不过，瑞郎兑欧元跌幅则小得多，部分是由于外界广泛预期欧洲央行将很快再度放宽政策。

的确，分析师很快就指出瑞士央行负利率在1月22日生效，即欧洲央行下次会议时，这不过是使外界愈发预计，欧洲央行最终会启动购债公债的全面量化宽松。

这也是欧元兑美元重启跌势的原因之一。欧元兑美元EUR=下滑至1.2276，远离本周高点1.2569，也逼近12月低点1.2245。若突破该低点，欧元可能滑落至2012年底以来低位。

美元兑日圆JPY=也回升至119.24。

鉴于欧洲央行料将放宽政策，美元则在考虑收紧，公债收益率(殖利率)向利好美元的方向大幅波动。两年期美债较可比德债利差已拓宽至71个基点，为2007年初以来最大。

美国10年期公债收益率回升至2.22%，本周稍早曾低见2.00%。

大宗商品方面，油价在疯狂的一周波动后，成功地暂时持稳。布兰特原油期货LCOc1微升0.11美元至59.38美元，周四曾下跌逾1美元。而美国原油期货CLc1涨0.21美元至54.32美元。(完)

(编译 王颖/杜明霞/李爽/朱晓军；审校)

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