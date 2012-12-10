彭博社考虑竞购《金融时报》集团

路透12月9日电---《纽约时报》援引消息人士的说法报导称，纽约市长迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)旗下的彭博通讯社正考虑是否竞购《金融时报》集团，後者拥有《金融时报》以及《经济学人》杂志的半数股权。

《金融时报》所有者英国培生集团(PSON.L)的两名高管即将离职，这也加大了外界对《金融时报》待售的猜测。

报导称，分析人士评估金融时报集团的价值约为12亿美元，该数字对彭博而言毫无障碍。彭博社2011年的营收为76亿美元。

《纽约时报》称，一名了解金融时报集团的媒体银行家预测《金融时报》可能会在明年上半年被出售。

彭博社部分内部人员则认为购买一家数字媒体，比如LinkedInLNKD.N更为明智。

报导称，据悉，彭博社执行长丹尼尔·多克特罗夫(Daniel Doctoroff)对购买一家报纸的价值尤为质疑。

布隆伯格个人的发言人拒绝向《纽约时报》就他谈判收购《金融时报》一事置评。

路透亦无法立即与布隆伯格和培生集团的发言人取得联系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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