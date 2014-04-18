“融资”泡沫正在挤出 推动中国有色行业周期底部再下层楼

作者 李文科

路透北京4月18日 -随着人民币汇率预期转向双向波动，加上屡屡出现的违约事件，让中国有色行业的融资泡沫逐步挤出，行业运行更加回归基本面，而二季度开始的消费旺季也仅能“抗跌”，之后低迷的基本面会让有色行业的周期底部继续下移。

尽管二季度消费旺季来临，但受制于经济结构调整、经济下行压力加大等大背景，供应增速大于消费增速，这可能仅为有色金属行业提供短期支撑，难以扭转铜铝等主要有色金属的产能过剩压力。

“二季度是北半球制造业旺季，但消费上不了太多，...有色在二季度只能是抗跌，大涨机率很少。”上海中期有色分析师方俊锋指出。

格林大华期货高级研究总监李永民亦指出，当前阶段正处于经济转型期，政府调控的重心依然是在稳增长前提下对过剩产生进行调整，因此未来一个比较长时期内，国内大部分产业仍以去库存化为主，在此周期内，现货压力仍将对期价上涨产生较大制约作用。

有色金属在国内严重产能过剩的局面难以有效改善，此前的进口数据较好并不是消费刺激的体现，更多来源于融资贸易的结果，而随着融资通道的收紧，占全球铜消费四成的中国所能提供的需求可能不如往年给力。

消费旺季估计将支撑铜铝等主要有色金属在二季度的表现，但也只是抗跌而已，上涨空间有限，而在二季度后，如果中国政府仍是坚持当下的结构性微刺激政策，有色价格很可能加速下滑，并将推动有色底部继续下行。

“在市场资金面整体偏紧的情况下，实际需求即使有微政策的支持，也难迎来爆发式增长，只是平稳在当前水平不继续恶化。”上海中期的报告认为。

实际上，从反应行业运行规律和方向的晴雨表--产业景气指数来看也是如此，从去年12月起至今年3月份，有色行业的预警景气指数已进入偏冷区间，这表明行业运行还未见底，还有继续下滑的可能。

中经有色金属产业景气指数趋势图显示，在构成有色金属产业景气指数的12个指标中，体现有色金属的下游需求的指数均不容乐观，包括汽车产量、商品房销售面积、发电量等领域均自今年起纷纷由正常进入偏冷区间，而家电产量这一指标更是自今年1月起就进入了“过冷”区间。

中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星预计，2014年中国有色金属的产量增长8%，消费缓慢增长，供大于求的格局难以改变，料增长6-7%，全年价格则仍在低位震荡。

**铝行业处于结构调整最前沿**

国务院参事、中国有色金属协会会长陈全训指出，中国有色行业依靠规模和产量的粗放式发展模式难以为继，但由于长期积累的产能过剩矛盾，全球大宗商品价格波动以及经济下行压力等原因，有色工业发展面临严峻新挑战。

其中，铝行业无疑走在全行业结构调整的最前列，目前已经有部分没有竞争力的铝产能开始退出市场，铝价格持续在平均成本线下方震荡运行。

“铝和铅锌的基本面情况可能比铜更差，比如铝行业，整个行业都在岌岌可危的状态，随时可能会出现资金链断裂的情况，已经到了特别恐怖的时候。”中粮期货工业品事业部总监梁丽娟称。

有色工业协会的报告亦指出，一些新建的低成本铝产能仍在投产，与退出市场的铝产能抵消后，铝工业过剩格局难有明显改观。

“近期铝价仍会在平均线下方震荡运行，镍、锡、钨等部分金属价格底部支撑渐已形成，但上涨动力仍不足。”协会报告称。

铝行业基本到了全行业亏损的地步，而且这种亏损还是现金亏损，对于铝厂而言，只要能还得上利息就能继续生存。

方俊锋进一步指出，中国铝行业严重产能过剩，很多企业已经没法盈利而只是硬撑，因为如果企业停产将面临更为严峻的银行还贷压力，而还有一些企业则设法去新疆等地设厂，以降低电价成本，“大家都在撑着，就看谁先垮。”

有色工业协会报告亦指出，有色金属行业化解产能过剩、结构调整及企业重组将进入实质性操作阶段，但效果近期难以显现。虽然铝价与生产成本严重倒挂，但一批高成本电解铝企业退出更要牵涉到人员、债务、土地、设备等一系列问题，还会受区域经济利益的制约。

数据显示，今年前两个月，国内有色金属企业利润为155.4亿元人民币，同比下滑9.3%。其中，亏损企业2,339家，亏损面达到26.9%，亏损额为92.6亿元，同比增长39.3%。目前铅、锌和铝的价格都是在成本线以下，价格因素是导致全行业利润下滑的主要原因。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家统计局周五公布，3月精炼铜产量594,075吨，同比增长7.8%。3月原铝产量为198万吨，同比增长12.9%。

--此次违约动摇了金属市场的根基，推动LME期铜跌至三年半低点，因其令投资者担心，此前已经锁定大量铜的融资交易可能有剧烈变化。

--中国钢铁工业协会最新统计数据显示，4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨，增量7.83万吨，旬环比上涨3.78%。

--中国棉花协会周四称，2014年3月中国进口棉花22.2万吨，进口数量继续回落，但平均价格环比同比均有所上涨。

--路透根据政府初步数据测算，中国今年3月表观石油需求较去年同期增加0.7%至每日979万桶。

--中国国家统计局周三公布，3月发电量4,528亿千瓦时，同比增长6.2%；原油加工量4,192万吨，同比上升2.6%。(完)

(审校 杨淑祯)

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