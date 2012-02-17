版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 14:00 BJT

中国1月社会融资规模骤降八千亿元

中国1月社会融资规模不足一万亿元，较上年同期骤降8,001亿元。分析师称除假期因素，监管指引、贷存比限制及表外融资额受限等是1月融资规模减少的主因。 中国人民银行周五称初步统计，1月社会融资规模为9,559亿元人民币，其中1月人民币贷款增加7,381亿元，同比少增2,882亿元。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐