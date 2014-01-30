理财产品迟早要打破刚性兑付 信托监管应重过程轻结果--人民日报

路透北京1月30日 -尽管备受市场关注的中诚信托兑付风波暂息，中国官方媒体人民日报周四刊登经济时报文章称，此次兑付危机给信托业再次敲响了警钟。监管层、金融机构和投资者必须看到，由信托公司或关联方提供隐性担保的刚性兑付模式，从长远看难以为继。

该篇署名刘先云的文章称，中诚信托在设立、运行项目过程中存在明显失职，随着理财产品集中投入的行业效益发生变化，打破刚性兑付只是迟早的事。信托监管应重过程轻结果，监管层应转变监管方式，把监管重心从产品的结果转向过程，让信托行业回归到“受人之托、代人理财”的本质，在卖者有责的基础上实现买者自负。

文章称，虽然该事件得到暂时解决，但监管层对此决不能就此翻篇。如果监管层任由刚性兑付在理财产品市场上发展，单个产品兑付危机可以解除，但系统性风险却在不断聚集。

“一旦未来某个时点遭遇“黑天鹅”事件，则可能对整个金融体系造成冲击。”文章称，借此机会监管层还应该对信托投资计划进行彻查，并转变监管方式，使监管重心从产品的结果转向过程，让产品发行和运营的信息真实透明。

对信托方和代销机构造假等违规行为造成的兑付危机，监管层应严惩不贷；对因行业变化等外部原因造成的兑付危机，则应让投资者风险自担。真正依靠市场机制，让信托投资行业回归到“受人之托、代人理财”的本质，在卖者有责的基础上实现买者自负。如此，才能让中国信托业走得更远更健康。

**中诚信托设立运行中存明显失职**

文章提到，目前看来，中诚信托在设立、运行项目过程中存在明显失职。相关监管部门应当调查其是否履行受托人义务——在寻求投资目标时，是否勤勉尽职地调查，有没有收取回扣，管理费用是否过高，投资风险有没有客观地揭示。同时，根据集合信托产品的特点，对代销机构是否尽责，也应展开调查。

同时监管层也应该做好投资者教育。信托产品并非储蓄，没有刚性兑付的义务。随着理财产品集中投入的行业效益发生变化，打破刚性兑付只是迟早的事。

近年来，中国信托业维持了刚性兑付的做法，助推了信托等资产管理行业的快速发展。目前，融资类集合信托产品余额达1万亿元人民币，广义的面向个人和机构的融资类固定收益产品余额逾10万亿元。

备受市场关注的中诚信托兑付风波暂息。这款总额超过30亿元的信托理财产品——中诚信托“诚至金开1号”集合信托计划于2011年成立，由中诚信托发行，工商银行代销，涉及约700位投资者，对山西振富能源集团进行股权投资，预期收益率9.5%—11%，信托计划投资门槛300万元。但由于种种原因，信托计划成立次年陷入兑付危机。

从披露的情况来看，该信托理财产品发售后，资金投向的山西振富能源集团随即陷入了经营困难。公司因账外民间融资卷入诉讼案件，主要股东王某等被警方控制。而且公司采矿权存在纠纷，直到信托到期部分煤矿采矿权纠纷才得到初步解决。

直至今年1月27日，中诚信托发布临时公告称，已与意向投资者达成一致。投资者有两种选择，一是签字拿到本金，但无法获得足额预期收益；二是继续持有股权，收益及本金要视项目未来情况而定。在一度将成为打破刚性兑付的标杆性事件后，该信托兑付有了较为妥善的解决方案。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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