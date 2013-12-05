专访：指纹识别料成手机主流配置

路透斯德哥尔摩12月4日(记者 Mia Shanley/Olof Swahnberg) -瑞典指纹识别技术公司FingerprintCards(FINGb.ST)计划将该公司的身份识别技术出售给全球多数大型智能手机制造商。这些智能手机厂商很可能从明年开始效仿苹果，在移动设备中整合指纹识别功能。

苹果公司APPL.O今年9月推出的iPhone5S是首个带有指纹识别触摸感应器的智能手机。该感应器是由苹果公司旗下的AuthenTec提供。

瑞典FingerprintCards希望能将其自有的触摸感应器出售给三星电子(005930.KS)、LG电子(066570.KS)和华为等其他大型智能手机制造商。

Fingerprint Cards首席执行官JohanCarlstrom周三接受路透专访时称：“我认为2014年至少会有七八家推出带有触摸感应器的智能机。”

他表示，在上周针对安卓和Windows平台发布了新的触摸指纹传感器后，FingerprintCards希望能与多数手机制造商达成协议。

Carlstrom表示，Fingerprint预计三星会在明年推出至少一款带有扫描或触摸指纹感应器的智能机。

他说：“三星一向以拥有多个零部件供应商闻名，我们的目标是在2014年成为三星的感应器提供商之一。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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