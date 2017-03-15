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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 21:36 BJT

美国热股：网络设备公司FINISAR股票评级被上调至买入，盘初上扬逾2%

路透3月15日 - 券商Jefferies将网络设备公司FINISAR的股票评级上调至“买入”。

FINISAR周二收报25.69美元，周三盘初上扬2.18%，报26.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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