芬兰与荷兰欲阻欧元区纾困基金购债

* 芬兰与荷兰准备阻挠纾困基金购债计划

* 市场走软,受芬兰声明拖累

* 市场担心援救意大利和西班牙的协议可能归于失败

路透赫尔辛基7月2日电---欧洲峰会刚刚达成了旨在拯救意大利和西班牙免于被欧元区债务危机吞噬的协议,芬兰与荷兰这两个欧元区态度最为强硬的债权国,周一就给这个协议投上了第一抹阴影.

芬兰政府对议会表示,该国以及荷兰政府将阻止欧元区永久性纾困基金在二级市场上购买债券.

欧元区领袖上周五达成协议,明年起准许欧元区援助基金"采取灵活而高效的方式"来降低政府的举债成本.不过他们的声明没有给出更进一步的细节.

芬兰的表态令市场担心最新达成的协议可能最终仍归于失败,欧元/美元下跌,避险工具德国公债则扳回跌幅.

原先欧元区危机解决协议达成後市场录得的涨幅已经在一两天内逐渐回吐,因投资者担心计划缺乏细节,可能出现拖延并在成员国国内遭否决,而且纾困基金提供的援助规模也或许不足.

17个欧元区国家领导人在布鲁塞尔一致同意采取诸多措施组建欧洲货币联盟,并压低西班牙和意大利的举债成本.两国均被视为太大而不能破产,而且若两国被市场拒之门外,出手救援的代价也太高.他们未透露动用临时性的欧洲金融稳定机构(EFSF)和永久性的欧洲稳定机制(ESM)两大纾困基金的细节.

ESM基金在二级市场购买债券将需要欧元区成员国的一致同意,但这似乎不大可能,因为芬兰政府在一份提交给议会委员会的报告中称,此举遭到芬兰和荷兰的反对.

这基本上是事实,但ESM规则存在例外条款,称若欧洲央行(ECB)和欧盟执委会感到欧元区遭遇威胁,届时该纾困基金可基於85%的多数成员国同意而采取行动.

芬兰建议,西班牙和意大利可发行以国家资产或未来财政收入为担保的债券,以避免芬兰被迫对任何援助贷款要求担保品,但上周欧盟未能就该建议达成一致.

芬兰总理卡泰宁的发言人表示,ESM的立场与阻止芬兰提议的其他事情无关.他说,赫尔辛基只是认为在二级市场购买债券不是一个应对欧债危机的有效手段.

荷兰首相吕特(Mark Rutte)上周五表示,他不赞成动用有限的纾困基金资源,以尝试扭转欧洲债券市场.欧洲纾困基金的最大规模为5,000亿欧元.

"扭转债券市场的可能性很小,我认为在市场购债根本没有意义,因为这样做需要很多钱,"吕特表示."救助工具存在,但只有在获得一致赞同的情况下才能动用."

欧洲央行最近两年使用近2,100亿欧元(2,650亿美元)资金购买希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利债券,但未能使债市持久改善.

**无需修订ESM条约**

欧盟官员称,各国首脑在原则上同意,若一国政府提出申请,并签署宏观经济条件方面的谅解备忘录,将动用抒困基金在一级和二级市场购买该国债券.

欧盟执委会发言人Simon O'Connor亦坚持称,要使ESM直接资助银行,无需修改ESM条约.

他是在回应荷兰方面的疑问.荷兰法律专家质疑称,该条约将不得不再次修改和审批.

Simon O'Connor称,ESM条约第14-18条列举了ESM维护欧元区金融稳定可使用的工具,并规定其理事会可以决定修改这些工具.

Simon O'Connor在例行发布会上表示:"在这一问题上我们的共识是,不需要修改该条约."

**避免批准被推迟**

熟悉欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)的消息人士称,鉴於过去的痛苦经验,欧盟领导人做决定时非常小心,以免需要修改并重新审批已有协定.

欧盟去年7月决定扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)范围和实际放贷能力时,债市经历短暂上涨後就陷入动荡,因後来发现需要数月时间批准新的修改.

芬兰要求EFSF给希腊贷款中自己相应的份额获得担保,而这需要数月艰难磋商,给峰会协议制造了阻力.斯洛伐克联合政府也因EFSF协议分歧而下台,将批准时间推迟到10月中旬.

其他一些让投资者心慌的因素包括:德国宪法法庭推迟ESM生效时间,对其行动范围施加严格限制的风险,以及欧盟峰会没有增加抒困基金的整体规模.

一些投资者可能会认为,能够在债市支持西班牙与意大利的资金总和太小,根本无法持续降低他们的借款成本.

在希腊,欧洲央行执委会成员阿斯穆森排除了法国支持的另一个方案,即ESM获得银行执业资格,从而可以向欧洲央行借款.

"没有万能金丹,"他说道,"那些倡导一劳永逸的方案的人,不管是ESM有银行资格,还是欧洲转移体系,还是类似方案,都分析得很肤浅."(完)

--编译 郑茵/肖群英/程琳;审校 徐文焰

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