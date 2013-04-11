普京意外进入芬兰警方黑名单 后者承认失误并致歉

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透赫尔辛基4月10日 - 芬兰周三向俄罗斯总统普京致歉，此前芬兰警方误将普京列入与犯罪活动有关的黑名单中。
为避免与俄罗斯产生外交摩擦，芬兰迅速将普京的名字从黑名单上移除。尽管黑名单并未公开，但芬兰电视台MTV3周三早些时候报道了此事。
芬兰警方承认该名单的存在，并表示普京的名字是不小心加入的，已经被删除。
芬兰内政部长雷塞宁(Paivi Rasanen)在声明中表示：“我希望向普京总统表达诚挚的歉意。”
警方称，暂时无从知晓普京的名字是如何进入黑名单中的，正在对此事进行调查。芬兰警察局长Mikko Paatero表示，此事令人遗憾。
他在声明中称：“这种事情非常特殊，无论何种情况都无法让人无法接受。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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