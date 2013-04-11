普京意外进入芬兰警方黑名单 后者承认失误并致歉

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基4月10日 - 芬兰周三向俄罗斯总统普京致歉，此前芬兰警方误将普京列入与犯罪活动有关的黑名单中。
为避免与俄罗斯产生外交摩擦，芬兰迅速将普京的名字从黑名单上移除。尽管黑名单并未公开，但芬兰电视台MTV3周三早些时候报道了此事。
芬兰警方承认该名单的存在，并表示普京的名字是不小心加入的，已经被删除。
芬兰内政部长雷塞宁(Paivi Rasanen)在声明中表示：“我希望向普京总统表达诚挚的歉意。”
警方称，暂时无从知晓普京的名字是如何进入黑名单中的，正在对此事进行调查。芬兰警察局长Mikko Paatero表示，此事令人遗憾。
他在声明中称：“这种事情非常特殊，无论何种情况都无法让人无法接受。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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